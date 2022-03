Las claves del día: los refugiados superan los 3,5 millones y Ucrania alerta sobre la situación humanitaria de Chernígov y Jersón

La ofensiva ordenada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el 24 de febrero contra Ucrania desde el este, el sur y el norte del país ha entrado en su día número 27. Las autoridades ucranianas han llamado la atención sobre la situación humanitaria de las ciudades de Chernígov y Jersón, y afirman haber recuperado el control de una localidad importante cercana a Kiev.

Mientras el número de personas que huyen del país superan los 3,5 millones, el presidente ucraniano se ha dirigido a los parlamentarios italianos y el secretario general de la ONU ha advertido de que esta guerra “no se puede ganar”.

Las negociaciones

Rusia ha vuelto a acusar a Ucrania de intentar “dañar el proceso de negociación” en respuesta a la propuesta del presidente ucraniano Volodímir Zelenski de someter a un referéndum en toda Ucrania cualquier acuerdo de paz. Informa Vanesa Rodríguez.

Los combates

Muchas miradas continúan puestas sobre la devastada ciudad sureña de Mariúpol. Rusia exigió la rendición de la ciudad sitiada antes del amanecer del lunes, algo que Kiev ha vuelto a rechazar. “Nuestros militares están defendiendo Mariúpol heroicamente. No aceptamos el ultimátum. Nos ofrecieron capitular bajo una bandera blanca. Esto es una manipulación, una mentira”, ha dicho la vice primera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk.

Este puerto estratégico en el mar de Azov ha sido escenario de los peores horrores de la guerra bajo continuos ataques durante casi tres semanas, y cientos de miles de personas siguen atrapadas mientras la electricidad, el agua y la comida se agotan. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha reiterado que la gente está atrapada por los intensos combates y se refugia en sótanos sin calefacción. Sin agua corriente, algunos han recurrido a derretir la nieve o a utilizar el agua de los radiadores. No está claro qué parte de la ciudad tiene Rusia, y los residentes que huyen dicen que la lucha continúa calle por calle, recoge AP.

La ciudad de Chernígov, en el norte de Ucrania, se encuentra en una situación humanitaria cada vez más grave, según ha denunciado Comisionada de Derechos Humanos del parlamento ucraniano, Liudmyla Denisova, quien ha dicho que la mitad de la población se ha marchado y la electricidad y el agua escasean. “Es imposible arreglar todo esto por el bombardeo constante”.

Oleg Nikolenko, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, ha dicho que los 300.000 habitantes de la ciudad ocupada del sur de Jersón se están quedando sin alimentos y suministros médicos. “Se enfrentan a una catástrofe humanitaria debido al bloqueo del Ejército ruso”.

Casi 1.000 edificios han quedado destruidos por los bombardeos rusos en Jarkov, la segunda ciudad más importante, según el Ayuntamiento. Más de tres cuartas partes, unos 778, eran edificios residenciales.

En la región de Lugansk, al este del país, los servicios de emergencias han dicho que los bombardeos han provocado más de una decena de incendios en edificios de viviendas y de gran altura y acusas a los rusos de abrir fuego contra un hospital infantil en Severodonetsk. “Como resultado, el techo se incendió. Nuestros rescatistas evacuaron rápidamente a siete pacientes jóvenes y 15 adultos”.

En la capital, Kiev, los residentes han vuelto a refugiarse en casas o bajo tierra bajo un toque de queda de 35 horas impuesto por las autoridades hasta este miércoles por la mañana.

El Ministerio de Defensa ucraniano ha afirmado que ha recuperado el control de Makariv, localidad ubicada a unos 50 kilómetros de Kiev, clave por su cercanía a la autopista que sale desde la capital hacia el oeste del país. “Durante el día, gracias a la acción heroica de nuestros defensores, la bandera de Ucrania ha sido izada en la ciudad de Makarov. El enemigo fue rechazado”.

El jefe de la Administración Militar de la región de Donetsk, ha publicado un vídeo en el que muestra cómo ha quedado la ciudad de Volnovaja, al sureste.

El Ejército ucraniano dice que Rusia sigue bloqueando la salida al mar de Azov. Y también ha afirmado en su parte este martes que las fuerzas rusas tienen reservas de municiones y alimentos que durarán “no más de tres días”. “La movilización se lleva a cabo de manera caótica (...) la mayoría de ellos no tienen especialidad militar, porque nunca han servido en el Ejército”.







Hasta ahora, Rusia ha logrado la mayoría de los avances en las ciudades del sur y el este, mientras sus fuerzas han permanecido más estancadas en el norte y alrededor de Kiev.

Según informa el New York Times citando fuentes occidentales, el Ejército ucraniano está organizando una contraofensiva para recuperar el territorio capturado por Rusia en el sur.

El Ministro de Defensa británico dice en su última actualización de inteligencia que, a pesar de los intensos combates, las fuerzas ucranianas siguen repeliendo los intentos rusos de ocupar la ciudad sureña de Mariúpol. “Las fuerzas rusas en otras partes de Ucrania han soportado otro día de progreso limitado con la mayoría de las fuerzas en gran parte estancadas en su sitio”, aunque varias ciudades siguen sufriendo fuertes bombardeos.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), con sede en Washington, cree que las fuerzas rusas no efectuaron ningún avance importante este lunes. “Al noroeste y noreste de Kiev siguieron bombardeando la ciudad y reforzando las posiciones defensivas, pero no llevaron a cabo operaciones ofensivas importantes”. Al noreste, no han podido resolver problemas logísticos. En Mariúpol, siguen haciendo progresos lentos pero constantes y apuntando a infraestructura civil.

Los corredores

Este martes, Ucrania ha dicho que el foco principal de los corredores humanitarios estará en la evacuación de los vecinos de Mariúpol, con tres rutas hasta Zaporiyia, la principal de ellas desde Berdiansk (a mitad de la ruta), adonde han llegado en los últimos días cientos de personas que han salido de la ciudad sitiada conduciendo sus propios coches.

Según Kirill Timoshenko, jefe adjunto de la presidencia ucraniana, un convoy de 24 autobuses ha salido de Zaporiyia hacia Berdiansk para evacuar a los residentes de Mariúpol, de los cuales siete llevan ayuda humanitaria.

Hasta ahora han fracasado múltiples intentos de evacuar a los residentes de Mariúpol. Miles de personas –unas 45.000– sí han logrado salir en sus coches privados a Zaporiyia, pero, según Kiev, las fuerzas rusas no han permitido que los convoyes de ayuda humanitaria o los autobuses para evacuar directamente a los civiles lleguen a la ciudad.

Las autoridades ucranianas también han acusado en los últimos días a Moscú de deportar por la fuerza a residentes de Mariúpol a territorio ruso. La Fiscalía General está llevando a cabo una investigación sobre una “deportación ilegal a Rusia de 2.389 niños de los territorios ocupados del Donbás”, ha dicho Denisova.

Ucrania y Rusia acordaron a principios de marzo establecer corredores humanitarios para llevar suministros y ayudar a los civiles atrapados a salir de determinadas zonas mientras las acciones militares, en teoría, se detienen temporalmente, pero su aplicación hasta la fecha ha sido lenta y limitada entre acusaciones de violaciones al alto al fuego.

Las víctimas

El número total de víctimas sigue sin estar claro y las cifras reales son, casi con seguridad, mayores a las conocidas. Los últimos datos de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elevan a 2.510 las víctimas civiles, entre ellas 953 muertos –78 de ellos menores– y 1.557 heridos desde el 24 de febrero.

Estas estadísticas no incluyen las cientos de víctimas que han denunciado ciudades como Mariúpol, donde las autoridades locales afirman que han muerto más de 2.300 personas en los ataques.

Cientos de miles de personas continúan escapando en busca de seguridad. La agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) calcula que más de 3,5 millones de personas han huido a los países vecinos desde el comienzo de la invasión. La enorme mayoría, 2,1 millones, ha llegado a Polonia, pero también a otros países que comparten frontera como Hungría, Moldavia, Rumanía, Eslovaquia y Rusia.

Más de 6,48 millones de personas están desplazadas dentro de Ucrania como consecuencia directa de la guerra, según un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El nivel de bajas entre las fuerzas armadas no está del todo claro y las informaciones varían. Los militares ucranianos aseguran que Rusia ha perdido alrededor de 15.300 efectivos. Las autoridades han dicho que hay 562 prisioneros. Moscú solo informó a principio de marzo de sus bajas, varias veces menores, y no ha vuelto a actualizarlas: 498 militares rusos muertos y casi 1.600 heridos. El presidente Volodímir Zelenski dijo la semana pasada que 1.300 soldados ucranianos han muerto durante la invasión.

En su cálculo de las pérdidas rusas, Ucrania asegura haber destruido 509 tanques, 1.556 vehículos blindados, más de 330 sistemas de artillería y de lanzamiento múltiple de misiles (MLSR), más de 220 aviones y helicópteros, así como varios barcos y aviones no tripulados, entre otros. Rusia ha dicho que se han destruido más de 4.000 medios de infraestructura militar ucraniana.

En Rusia, desde el comienzo de la ofensiva, las autoridades han detenido a 15.035 personas en protestas en contra de la guerra, según informa OVD-info, organización especializada en el seguimiento de arrestos y la defensa de detenidos.

Las sanciones

El presidente Joe Biden ha reiterado las acusaciones de que Putin está barajando recurrir al uso de armas químicas o biológicas.

Nuevo discurso de Zelenski en un parlamento extranjero para intentar recabar apoyo para Ucrania, esta vez a los legisladores italianos. “Imagínese una Génova completamente arrasada”, ha dicho sobre Mariúpol, citando esta ciudad portuaria italiana de un tamaño similar. Ha pedido mayores sanciones y presiones a Rusia y ha advertido de que la guerra en su país es la puerta de Putin “para entrar en Europa”. Zelenski también ha hablado con el Papa Francisco.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha vuelto a urgir a Moscú a detener los ataques y negociar la paz. “Esta guerra no se puede ganar. Antes o después, tendrá que moverse del campo de batalla a la mesa de paz. Esto es inevitable”, ha vaticinado el jefe de Naciones Unidas en declaraciones a los periodistas. “Aunque caiga Mariúpol, Ucrania no puede ser conquistada ciudad por ciudad, calle por calle, casa por casa. El único resultado de todo esto es más sufrimiento, más destrucción y más horror hasta donde alcanza la vista”.