Un 'MeToo' italiano tras la absolución de un conserje que abusó de una menor por durar solo unos segundos

¿Existe una duración a partir de la cual un tocamiento no consentido se considera delito? El tiempo es un factor que no contemplan los ordenamientos jurídicos en cuestión de violencia sexual a la hora de considerar una condena por abuso sexual. Sin embargo, este jueves la justicia italiana ha absuelto a un conserje de 66 años que había palpado las nalgas de una menor en las escaleras del instituto porque la agresión duró entre 5 y 10 segundos.

Tras la publicación de la sentencia, una oleada de publicaciones en TikTok e Instagram ha arropado a la víctima, demostrando cómo se sienten 10 segundos y lo “absurdo” que es juzgar un delito en función de su prolongación en el tiempo. “Sólo te he tocado 9 segundos, no es delito”, escenifica un tiktoker después de tocar sin permiso las nalgas a una mujer, quien contesta irónicamente: “Ah, sí, perdóname. Si no dura 10 segundos no te puedo denunciar. Tienes razón”.

Con el hashtag #10secondi, numerosos usuarios han protestado por Instagram y TikTok tras la sentencia del Tribunal de Roma, publicando vídeos mientras se tocan los pechos o las nalgas durante 10 segundos para mostrar la verdadera duración de un hecho de tal calibre.

Solidaridad entre estudiantes

La Red de Estudiantes de Secundaria de la región italiana del Lacio ha estallado de indignación a través de un comunicado: “Esto no es broma”. Así, han calificado de “inaceptable que ni siquiera en las escuelas podamos sentirnos protegidas” y se han manifestado frente al instituto de la víctima. El partido de la oposición, el Partido Demócrata (PD), ha apreciado la movilización estudiantil y ha reivindicado la necesidad de “educar en igualdad” a los trabajadores para “sacar a Italia del medievo cultural”.

El episodio de violencia sexual tuvo lugar en abril de 2022 en un instituto de la capital italiana. El agresor, de 66 años, tocó las nalgas de una alumna de 17 años delante de otros compañeros en la escalera del centro. Tras esto, la alumna decidió denunciar al conserje y el acusado llegó a confesar en el desarrollo judicial haber palpado el cuerpo de la menor sin su consentimiento. Sin embargo, el tribunal italiano ha dictado en la sentencia que se trató de “un roce” sin intención “concupiscente” que duró entre 5 y 10 segundos y que “no fue fruto de insistencia”, según ha adelantado el diario italiano 'Corriere della Sera'.

Recogida de firmas para una revisión del caso

Debido al descontento que ha suscitado la sentencia, se ha iniciado una recogida de firmas en la página web Change.org para pedir la revisión de la sentencia y ya ha conseguido casi 40.000 apoyos. En la recogida de firmas se precisa que el agresor llegó a meter las manos por debajo de la ropa interior de la alumna y cuestiona la protección del sistema hacia las víctimas de violencia sexual: “Consideramos inaceptable que, después de que la muchacha se haya atrevido a denunciar, fiándose del Estado para defenderse de un acto totalmente carente de consentimiento, este haya desoído su petición. Es urgente que esta sentencia sea revisada y que este caso no se olvide”.