Ignacio Aguado rechaza extender a Madrid el veto de Ciudadanos al PSOE de Sánchez

Ignacio Aguado no quiere hablar de "cordones sanitarios". El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y el favorito para ser candidato a la Comunidad por esta formación ha rechazado extender a la región el veto de Albert Rivera al PSOE de Pedro Sánchez. En un desayuno organizado por Vanity Fair, el precandidato ha evitado cerrarse a un pacto para formar gobierno con Ángel Gabilondo, el candidato socialista.

Aguado dice que está dispuesto a "hablar con todos los partidos" pero advierte de que "una cosa es hablar y otra formar gobierno". Para este extremo, afirma, solo tendrá en cuenta a los "partidos que miren al centro" porque las formaciones como Vox o Podemos, ha dicho sin mencionarlos expresamente, "complican los pactos". "Los partidos que se sitúan a los extremos van a lastrar un gobierno de centro. Abogo por que los extremos no formen parte de los gobiernos".

Aguado, que ha esquivado una y otra vez dejar claras sus prioridades en cuestión de pactos, ha hecho un llamamiento a votar al "centro" que asegura que representa como una garantía para evitar que "crezcan los extremos". Y ha reprochado a la candidata del PP, Isabel Díaz-Ayuso, su deriva a la derecha. "Ha decidido alejarse del centro liberal e ir hacia la derecha conservadora. Le pido que rectifique y vuelva a mirar al centro", ha afirmado. Según el portavoz, "el PP está mirando de reojo a Vox y el PSOE a Podemos".

El portavoz ha negado que el veto al PSOE a nivel nacional sea una estrategia para evitar la fuga de votos y lo ha enmarcado en un "tema de principios". "Sánchez se ha posicionado, no nosotros. No nos hemos movido ni un ápice. Si tu socio preferencial es Torra, no tenemos nada de que hablar".