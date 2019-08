Ciudadanos confirma su apoyo a Díaz Ayuso y justifica que "en el sumario de la Púnica hay cientos de nombres"

Ciudadanos confirma que su apoyo a la investidura de Isabel Díaz Ayuso sigue intacto. El partido que, salvo sorpresas, cogobernará la Comunidad de Madrid a partir de este miércoles considera que las sospechas de trato de favor y alzamiento de bienes que planean sobre la próxima presidenta, además de su aparición en el sumario de la Púnica como "interlocutora" con los empresarios de la trama para los trabajos de mejora reputacional de Esperanza Aguirre, no la "inhabilitan" para el cargo.

"En el sumario de la Púnica aparecen cientos y miles de personas", ha justificado el secretario de Organización de Ciudadanos Madrid, César Zafra. El número dos de Ignacio Aguado, que suena en todas las quinielas como portavoz parlamentario en la legislatura que se inicia, ha advertido, como ya hizo la dirección nacional, de que su formación no va a tener "problemas en que una vez haya un proceso judicial, actuar en consecuencia". El acuerdo de Gobierno de 155 medidas firmado con el PP contempla el cese "inmediato" de cualquier miembro del Gobierno o alto cargo que esté siendo investigado" por corrupción.

Zafra ha evitado valorar si Díaz Ayuso ha dado las "explicaciones" oportunas sobre las polémicas que la rodean y ha acusado a "algunos partidos" de querer "buscar foco mediático", como también ha criticado el PP. "No está inhabilitada, tampoco judicialmente", ha defendido la mano derecha de Ignacio Aguado en el partido regional.

Sobre la próxima presidenta planean sospechas de que su puesto en el PP para acceder a información sobre el crédito fallido que Avalmadrid prestó a su padre unos meses antes de que la empresa, Mc Infortécnica SL, dejara de pagar a sus empleados, según infoLibre. También se ha puesto en cuestión que aceptara donaciones de sus progenitores, como un piso, para evitar que los acreedores embargaran esos bienes cuando la familia comenzó a tener problemas económicos.

A ello se suma su aparición en el sumario de la Operación Púnica como "interlocutora" con los empresarios de la trama, Alejandro De Pedro y su hermano Adrián, según las declaraciones ante el juez de este último recogidas en uno de los tomos. De acuerdo con su testimonio judicial, Díaz Ayuso entró en contacto con ellos en 2011, cuando trabajaba en las redes sociales y en la web de Esperanza Aguirre como parte de los trabajos de mejora reputacional investigados.

La aún candidata justifica que esos contactos fueron por "cuestiones técnicas" y que no "tenía ninguna responsabilidad ni en contratar ni elegir a esa gente". "Mi única responsabilidad era que los cargos de mi partido hablaran en internet para conectar con los ciudadanos. Repito que no he sido llamada siquiera como testigo porque en mi actuación no hay nada reprochable", defendía este fin de semana en una entrevista en El Mundo.

A menos de 24 horas para que empiece la sesión de investidura, Ciudadanos rebaja la tensión con el PP y se compromete a "trabajar en una coalición de lealtad". "Un gobierno no tienen que ser dos gobiernos separados", ha señalado Zafra, apenas unos días después de que el líder y próximo vicepresidente, Ignacio Aguado, advirtiera de que Ciudadanos va a fiscalizar desde el Gobierno al PP. "La investidura termina el ciclo que empezamos con Andalucía con gobiernos centrados y liberales".