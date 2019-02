La votación interna de Más Madrid para elegir las listas de Carmena y Errejón se celebrará del 12 al 18 de marzo

Las primarias de Más Madrid, o "participarias" según las acuñó Manuela Carmena, serán del 12 al 18 de marzo y los resultados se conocerán un día después, el 19 de marzo. El partido instrumental con el que la alcaldesa de Madrid optará a la reelección en los comicios de mayo ha anunciado este jueves el calendario para iniciar el proceso participativo que revalidará la lista de la regidora y la de Íñigo Errejón para la Comunidad de Madrid.

Antes de la fecha de votación, el 1 de marzo se hará pública quiénes serán los aspirantes a la Alcaldía y Presidencia de Madrid. A su vez, Más Madrid publicará el reglamento de las primarias este viernes 22 de febrero.

Calendario electoral de Más Madrid MÁS MADRID

Sobre los nombres que formarán la lista de la alcaldesa existen todavía lagunas. Este diario avanzó que la alcaldesa ha ofrecido ir en la candidatura al psiquiatra Diego Figuera, que se desconoce si ha aceptado. Carmena incorporará al exconcejal de Izquierda Unida y activista de Orcasitas, Félix López Rey, que aceptó públicamente la invitación de la primera edil.

Los seis concejales de Podemos, suspendidos por el partido de militancia por no querer concurrir a las primarias internas, también estarán en esa lista, así como la concejala de Equo, Inés Sabanés, la número dos del Gobierno municipal, Marta Higueras o el edil de Participación, Pablo Soto. Se sumarán otros ediles como Nacho Murgui. Por tanto, será una lista con muchos miembros del actual gobierno trufada de independientes.

De Izquierda Unida se cae previsiblemente el concejal Mauricio Valiente tras romperse las negociaciones por la negativa de la alcaldesa de no aprobar la Operación Chamartín.

La intención de Carmena es revalidar el mandato presentando a los electores, antes de que voten en mayo, quiénes serán los nombres de su equipo de Gobierno y los cargos que desempeñará cada uno. "De ahí que busque a personas de la sociedad civil con perfiles diferentes", explican fuentes municipales.

A diferencia de lo que ocurre en el Gobierno central y las comunidades autónomas, las diferentes Concejalías que forman un Ejecutivo local solo pueden ser dirigidas por personas electas: que se hayan presentado a los comicios y que hayan sido elegidos.

En ese sentido, Errejón tiene las manos más libres a la hora de elaborar la lista en el caso de que gane las elecciones. El candidato autonómico ya tenía una lista bastante elaborada tras las primarias de Podemos a las que se presentó, en la que debía incorporar posteriormente a IU y Equo. La casi segura ruptura con Podemos e Izquierda Unida –Equo votará en escasos días la alianza completa con Más Madrid– le da a Errejón libertad para incorporar independientes. Aunque fuentes próximas al candidato asegurar que está siendo "tarea difícil".

La idea del proceso de este proceso de primarias "es que el resultado sea un equipo unitario, para que no vuelva a pasar que alguien utilice su derecho a voto para manifestar un veto, es desleal", aseguran fuentes del plataforma. "Ese tipo de situaciones no pueden volver a ocurrir, Manuela Carmena necesita un Gobierno leal", concluye. Algo a lo que se sumará Errejón ya que "no pueden darse procesos participativos diferentes".