El Ayuntamiento de Madrid ya había pagado 7.000 euros por el concierto de Def con Dos cancelado

El Ayuntamiento de Madrid ha cancelado el concierto de Def Con Dos previsto para este viernes en las fiestas de Tetuán pero ya ha había pagado al grupo por el espectáculo. Según el Consistorio, dirigido por José Luis Martínez-Almeida, el anterior Ejecutivo de Manuela Carmena firmó y efectuó el pago por anticipado de 7.000 euros más IVA a los artistas. Un dinero que ha caído en saco roto porque, por decisión del PP, no habrá concierto.

El equipo municipal considera que "no es digno" de una institución "que representa a todos los madrileños" promover la actuación de un grupo "cuyo cantante ha sido condenado por el Supremo por enaltecimiento del terrorismo". "Que Def con Dos actúe donde quiera, pero no con fondos públicos ni con el altavoz del Ayuntamiento de Madrid. Se acabó, nadie más va a humillar o se va a reír de las víctimas del terrorismo", ha argumentado este viernes el alcalde.

El cantante del grupo, César Strawberry, ha avanzado, conocida la decisión, que se reservan el derecho a emprender acciones legales "contra quien sea necesario". "Nos reservamos el derecho a emprender acciones legales contra quien sea necesario una vez analizada la situación con un poco más de calma", ha afirmado a Efe el músico, condenado en 2017 por el Supremo a un año de cárcel por un delito de enaltecimiento del terrorismo a través de varios tuits.

César Augusto Montaña, conocido artísticamente como César Strawberry, considera la medida "un acto de censura previa" y de "caciquismo" por parte de un tripartito "que abraza a la ultraderecha de Vox y se somete a sus dictados para conseguir mantener el poder en las instituciones".

En este sentido, el cantante ha recordado que, cuando la junta de distrito de Tetuán aprobó la actuación de Def con Dos en las fiestas, "ni los concejales del PP ni los de Ciudadanos pusieron objeción y se aprobó por mayoría". Por ello acusa al PP de "ceder a la presión de la ultraderecha más rancia de Vox, mientras en Europa partidos semejantes son objeto de un cordón sanitario".

Fuentes del Ayuntamiento de Madrid justifican que la comisión de fiestas es un "órgano consultivo" y que la decisión de contratar a Def con Dos fue únicamente de la concejala del distrito entonces, Montserrat Galcerán. "Hubo una primera reunión de la comisión de fiestas a la que no asiste el PP", apuntan fuentes municipales. En ese encuentro se habló, según las mismas fuentes, de "posibles propuestas, pero no se decide nada". "El grupo estaba decidido previamente por la junta de distrito con Marino y Merino Producciones", abundan.

"Me parece escandalosa cualquier utilización de este proceso anómalo, propio más de Turquía o de la Hungría de Viktor Orbán que de una democracia al uso y moderna. Por otro lado, con esta decisión se atenta contra mi derecho al trabajo, y yo me pregunto: mi grupo no está encausado por nada, no tiene ningún proceso ni pasado ni pendiente. ¿Por qué no se deja actuar? Porque en el grupo toco yo con otras seis personas, ¿qué pasaría si yo fuera aparejador?", reivindicaba este jueves Strawberry en declaraciones a eldiario.es.

También ha subrayado que en los últimos 30 años la banda ha tocado en numerosas localidades gobernadas por el PP sin problema y que tienen más conciertos previstos, como el de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria (PP), donde un concejal de Vox ya ha pedido la anulación.

Strawberry ha denunciado, por otro lado, que después de un año de gobierno de Pedro Sánchez, la ley de seguridad ciudadana conocida como "ley mordaza" sigue vigente pese a haber sido criticada "incluso por la ONU". Asimismo, ha recordado que siguen pendientes del dictamen del Tribunal Constitucional, que admitió a trámite hace ya dos años el recurso que su defensa presentó a la condena del Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo.