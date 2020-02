Vox también dinamita la declaración institucional en el Ayuntamiento de Madrid por el 8M.

Vox vuelve a dinamitar el consenso institucional en otra fecha señalada. El partido de extrema derecha va a impedir que el Ayuntamiento de Madrid haga, como cada año, una declaración institucional por el 8 de marzo en favor de la igualdad. Este tipo de declaraciones exigen unanimidad para salir adelante y Vox ha ignorado la propuesta consensuada por el resto de grupos: PP, Ciudadanos, Más Madrid y PSOE. El partido que lidera Javier Ortega Smith en la capital ya actuó del mismo modo el pasado 25N. Era la primera vez desde 2005 que el Ayuntamiento no mostraba unanimidad en la condena de la violencia machista.

"Vox ya no nos sorprende. Ha habido un ofrecimiento, igual que siempre. Para que sea institucional tienen que estar todos los grupos, pero no han contestado", explican fuentes del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. En lugar de la declaración, habrá una proposición conjunta de los grupos, salvo Vox, en el próximo Pleno del Ayuntamiento.

El texto al que Vox se opone y que apoyan el resto de partidos les compromete a "condenar las muestras de odio hacia las mujeres y el negacionismo de la violencia de género", a apoyar a las organizaciones que trabajan con mujeres, a condenar cada uno de los asesinatos que se producen en la ciudad y a "trabajar en la erradicación de actitudes que reproducen y perpetúan la desigualdad".

El documento llama a la "unidad", emplea la palabra feminismo y se refiere al movimiento como "una potencia transformadora que cuando es trasversal es imparable". También interpela a los hombres: "La igualdad es, desde hace décadas, una lucha de muchas mujeres y también hombres. Necesitamos que se sumen muchas y muchos más, que sea un movimiento para todas y para todos".

Los partidos también subrayan que las mujeres siguen desempeñando un "rol presagiando" en tanto se hacen cargo "mayoritariamente de los cuidados de niños, personas mayores y dependientes". "Esto tiene importancias consecuencias económicas, sociales y psicológicas y está en el origen de buena parte de la desigualdad existente", añade a renglón seguido el texto.

"No puede ser que cuatro concejales, los de vox, nos estén llevando a esta situación anómala que no se corresponde con el sentir de la calle. Somos una triste excepción", lamenta la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. Desde el PSOE, la concejala Maite Pacheco asegura que los grupos han introducido muchos cambios en la declaración inicial del Gobierno. "Incluía guiños a Vox, que hemos eliminado en algunos casos, y el texto estaba descafeinado", dice Pacheco, que pone como ejemplo la referencia al "cristianismo" de Concepción Arenal, mantenido en el texto definitivo.

Ambos partidos piden que, a partir de ahora, puedan firmarse declaraciones instituciones "aunque no haya unanimidad". Según el PSOE, este requisito no está recogido en el reglamento pero es una acuerdo no escrito en el Ayuntamiento desde hace años. "La Junta de Portavoces puede acordar que no haga falta el apoyo de los 57 concejales y ya lo hemos pedido", subraya Pacheco. "No puede ser que cuatro concejales ultras bloqueen este reconocimiento. Que quede bien claro que el Ayuntamiento de Madrid está comprometido con la igualdad", añade Maestre.