Aguado asegura que Sanidad no prevé alargar el estado de alarma en Madrid más allá del 24 de octubre

La batalla política continúa en Madrid. Entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, pero también entre los socios del Ejecutivo madrileño, PP y Ciudadanos, que no son capaces de ir a una en la estrategia contra la pandemia en la región. El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, ha dejado claro este miércoles que discrepa de la postura de confrontación de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de llevar a los tribunales la trifulca política y de que decaigan las medidas en Madrid. Para Aguado el estado de alarma es solo un marco legal que ampara unas medidas que son necesarias porque los datos en Madrid "son altísimos": "Hay que ser honesto con la gente", ha defendido. "Tenemos una incidencia acumulada de 486 y estamos debatiendo de recursos judiciales", ha lamentado el vicepresidente madrileño

Aguado sin embargo ha asegurado que no habrá prórroga del estado de alarma a partir del 24 de octubre, el periodo que recoge el decreto (15 días naturales). "Ayer conseguimos que el ministro se comprometiera a no proponer la convalidación del estado de alarma dentro de diez días. Se comprometió en la mesa de reuniones y eso son acuerdos y avances, yo lo valoro positivamente", ha asegurado Aguado en una entrevista con Onda Cero.

Desde el Ministerio de Sanidad no son tan categóricos como el vicepresidente. Fuentes del departamento que dirige Illa aseguran que el estado de alarma ha decretado para las próximas dos semanas y que "no se ha planteado de momento una prórroga". "Los 14 días mas los 7 días que ya llevaba en vigor la orden comunicada, hacen un total de 21, tiempo en el que se espera que se puedan ver los resultados en la curvatura de la epidemia", explican.

Preguntado por el hecho de que la posición de Ciudadanos no se tiene en cuenta por parte de la presidenta madrileña, Aguado ha lamentado que no tienen mayoría en el Gobierno regional, de ahí que siempre se imponga la posición del PP. "Seguramente no hubiéramos recurrido determinadas decisiones y la polarización sería menor, pero no tenemos la última palabra de este Gobierno. Tenemos 26 escaños, la mitad del Gobierno está en manos de Ciudadanos pero no tenemos la mayoría", ha lamentado Aguado.

Ayuso contraprograma a Aguado

A la misma hora y en otro medio de comunicación, Ayuso contraprogramaba a su vicepresidente. En una entrevista en Telecinco que no estaba prevista, Ayuso seguía en su guerra contra el Gobierno central. La presidenta regional ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta "asfixiar políticamente" a Madrid para lo que utiliza "todo el poder" que le da el Estado para "arrollar a los demás".

Ayuso ha vuelto a ponerse como a garante del estado de derecho, "me toca este papel y lo seguiré defendiendo", ha afirmado la dirigente del PP, que añadía que ojalá no estuviera en esta "batalla" contra el Ejecutivo pero tiene que estarlo por la cruzada del Gobierno contra Madrid, la justicia y la Monarquía.

La presidenta ha cargado constantemente contra la formación del ministro de Sanidad al que se ha referido en varias ocasiones como "filósofo" y ha asegurado que "hay una doble vara de medir y, sobre todo, una intencionalidad política directa contra Madrid, contra los intereses de Madrid, porque somos una comunidad molesta para los objetivos políticos de La Moncloa". Por ello, ha asegurado que reivindicarán "todos los días" su autonomía.

Respecto a si se siente respaldada por los demás presidentes autonómicos del PP, Ayuso ha asegurado que no necesita "adhesiones inquebrantables" pero sí siente el respaldo de su partido, de su presidente, Pablo Casado, de la portavoz de Sanidad, Ana Pastor, de los portavoces en el Congreso, Cuca Gamarra, y del Senado, Javier Maroto, por la militancia, por los votantes y, sobre todo, lo que es "más importante" para ella, por los madrileños.