Aguado cuestiona el optimismo de Ayuso con los datos de Madrid: "No podemos trasladar a la opinión pública que las cosas van bien porque no es cierto"

"La situación en Madrid es preocupante". Lo dice el vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que ha considerado este miércoles que "no es prudente ni procedente decir que estamos derrotando al virus", como defienden la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Aguado ha cuestionado el optimismo de su socio de coalición y ha defendido que "las cosas no van bien". "No podemos trasladar a la opinión pública que las cosas van bien porque no es cierto, las cosas van mal, la curva está muy alta, nuestro objetivo tiene que ser reducirla al máximo", ha defendido el portavoz regional durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Para Aguado, "la incidencia acumulada es altísima" y vienen aún "semanas y meses muy difíciles". El objetivo, a su juicio, tiene que ser "bajar la curva mucho" no conformarse con "aplanarla". El vicepresidente madrileño ha defendido que la incidencia acumulada del virus debe bajarse "mucho más" que por debajo de 500, 400, 300 o 200 casos por 100.000 habitantes, después de que el consejero de Sanidad solicitase este martes al Ministerio que dirige Salvador Illa que se levanten las restricciones en Madrid que han obligado a cerrar la capital y otros nueve municipios de la región porque los datos "han mejorado". El vicepresidente ha pedido compararse con ciudades como Berlín que tomando medidas con una incidencia acumulada de 42 casos.

El vicepresidente regional cuestiona así el discurso de este martes del consejero de Sanidad. Escudero defendió que la incidencia acumulada en los últimos 14 días en la región ha bajado hasta los 598 casos por 100.000 habitantes, frente a los datos que ofrece el Ministerio de Sanidad que la sitúan en 710 contagios por ese mismo volumen de población y periodo temporal. A diferencia de lo que expuso el consejero de Sanidad, el vicepresidente regional ha abogado por seguir tomando medidas en la autonomía contra el coronavirus.

"Entiendo los argumentos de la consejería de sanidad y que hay que seguir hablando con el Ministerio y que hay que mejorar la orden. Es en el foro del grupo covid donde se van a abordar estas cuestiones. Pero la voluntad de todos tiene que ser seguir remando en la misma situación. Lo importante es llegar a acuerdos, hablemos y consensuemos, es lo que están pidiendo los ciudadanos", ha defendido el vicepresidente regional. Para Aguado, las medidas "salvan vidas hoy y empleos mañana".

El vicepresidente regional ha avanzado que habrá refuerzo policial de cara al puente del 12 de octubre aunque ha apelado sobre todo a la responsabilidad individual. "Creo que es importante que todos midamos, creo que los madrileños somos gente de sentido común, si ese desplazamiento se debe o no se debe hacer. Si es prudente hacerlo o no", ha insistido. Así, ha hecho hincapié en que si desde el Ejecutivo autonómico están tomando medidas es porque creen que hay que hacerlo para "salvar vidas y empleos mañana".

Aguado ha reconocido que son medidas "duras" que hay que cumplir. "Si somos responsables tendremos más posibilidades de bajar la curva, de reducir el número de personas en UCI y de afrontar los próximos meses con garantías y si no somos responsables habrá que tomar medidas más restrictivas de cara a las Navidades", ha sostenido.

Licencias para que las discotecas sean restaurantes

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que los bares de copas y discotecas que lo deseen y que “cumplan los requisitos” pertinentes podrán operar como restaurantes a partir de la semana que viene.

“Hasta ahora, lo que habíamos habilitado era la posibilidad de que todo el sector relacionado con el ocio nocturno pudiera sacar terrazas a la calle y pudiera tener negocio en la calle a través de terrazas. Ahora lo que vamos a hacer, a partir de la semana que viene, a partir del 15 de octubre, vamos a permitir que aquellas discotecas, salas de baile y bares de copas que quieran y cumplan los requisitos necesarios para ello puedan tener una licencia mixta y puedan empezar también a ofrecer servicios de restauración”, ha anunciado el vicepresidente de la Comunidad de Madrid en rueda de prensa.

“Es decir, que se puedan equiparar al sector de la restauración de forma temporal para que durante estos meses de restricciones puedan tener una alternativa”, ha apuntado.