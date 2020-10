Ayuso y Almeida defienden que los madrileños han sido “secuestrados”: “Son rehenes de una batalla política”

El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento siguen en su ofensiva para pedir que decaiga el estado de alarma. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, han comparecido este martes juntos con el mismo mensaje: que el estado de alarma es un “atropello” que “dinamita el estado de derecho” y mantiene a los madrileños “secuestrados”. El regidor ha rectificado después asegurando que no se refiere a “un secuestro físico de la región”, sino a que los ciudadanos “están siendo rehenes” de una “batalla política”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido en pedir la anulación de la medida en una rueda de prensa dos horas antes de la reunión con el Ministerio de Sanidad. “Si nos siguen informando de datos favorables seguiremos pidiendo el fin del estado de alarma con el que el Gobierno pretende aniquilar nuestra autonomía”, ha asegurado en una comparecencia en la que también ha participado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero, en la Real Casa de Correos.

“Dinamitar el estado de derecho con la excusa del bien común es el camino recto a la vuelta de la anarquía y de regímenes totalitarios”, ha añadido la dirigente del PP en una escalada del tono a las puertas del encuentro con el Ministerio de Sanidad y tras un día de declaraciones de todo el Gobierno autonómico que avanzaban la postura contraria a mantener el estado de alarma.

Por su parte, Martínez-Almeida ha asegurado que los contagios en la ciudad bajarán mañana al umbral de los 400 contagios. El regidor considera que el Ministerio de Sanidad ha cambiado de criterio porque “ha pasado de considerar 500 contagios a 200 y luego 100” para levantar el estado de alarma. “Lo que no merecemos es ser rehenes de una batalla política, de cambios de criterio, no queremos ser más que nadie, pero no queremos ser menos que nadie”, ha repetido Almeida. La realidad es que el Ministerio fijó ese umbral desde el pasado 1 de octubre. También insistió en él el ministro Salvador Illa el pasado viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario que aprobó el estado de alarma en Madrid.

El alcalde de Madrid ha acusado al Gobierno de Sánchez de “tapar” las deficiencias de su gestión poniendo “el foco” en la Comunidad de Madrid. “Prácticamente ninguna comunidad autónoma cumple por debajo de 200”, ha añadido.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, avanzaba este martes a primera hora que el estado de alarma seguirá vigente en Madrid capital y otros ocho municipios por el momento. Illa ha explicado en una entrevista en la Cadena SER que todavía no se va a levantar el estado de alarma, pese a las peticiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “La incidencia acumulada tiene que bajar muchísimo más”, ha asegurado el ministro, “no por debajo de 500, sino por debajo de 200 como mínimo”. La situación ideal, ha dicho Illa, sería que la incidencia acumulada estuviera “por debajo de 100 o alrededor de 100”. “Esta es la perspectiva que queremos discutir con ellos”, ha expuesto el ministro.

Sobre la división con su socio de Gobierno, Ciudadanos, Ayuso ha asegurado que “depende a quién le preguntes” dentro del partido naranja. “Begoña Villacís está con nosotros”, ha apuntado la presidenta regional evitando mencionar sus consejeros de Ciudadanos y al vicepresidente, Ignacio Aguado. Este martes el portavoz del partido en la Asamblea de Madrid se había mostrado contrario a la retirada del estado de alarma. La vicealcaldesa de Madrid, en cambio, había augurado que la reunión con Sánchez no “servirá de nada” porque ya tiene una posición respecto a no retirar el estado de alarma y ha defendido “medidas que hacen perfectamente evitable el estado de alarma”.