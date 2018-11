El hospital 12 de octubre contrata temporalmente a médicos durante la huelga de residentes en las urgencias

El hospital público 12 de Octubre ha contratado a médicos especialistas de forma temporal en plena huelga indefinida de guardias de los residentes del servicio de urgencias. Fuentes del centro admiten que se han firmado "contratos de personal eventual para garantizar la asistencia", pero no especifican cuántos ni por cuánto tiempo.

La dirección del hospital niega que estos nuevos contratados estén permanentemente en urgencias y enmarcan dentro de "la normalidad" que "bajen" al servicio, aunque sí admite que, con esta circunstancia, "tendrán que bajar más". "Esto demuestra que, sin nosotros, y solo con dos o tres adjuntos, el servicio no funciona pese a que el consejero de Sanidad dijo que afectaría poco", afirma Julia Moreno, residente y miembro del comité de huelga.

Enrique Ruiz Escudero vaticinaba esta semana que la huelga de residentes tendría "apenas influencia" en los servicios sanitarios. "Si hay huelga, afectará poco", dijo a Diario Médico. Pero los paros del 86% de los médicos y médicas en etapa de aprendizaje está obligando a hacer más encajes, según el sindicato AMYTS.

"Hemos tenido conocimiento de que se está imponiendo a miembros de distintos servicios, entre ellos Medicina Interna, Neumología y Digestivo, la obligación de cubrir puestos de trabajo en la urgencia", indica AMYTS en una carta remitida a la dirección y fechada en 29 de noviembre. El sindicato advierte que "la sustitución de los trabajadores en huelga por otros vinculados a la empresa constituye una infracción" y, de demostrarse, iniciarían "acciones judiciales".

El motivo principal de la huelga de los residentes –que no afecta a las urgencias pediátricas ni ginecológicas y que los convocantes cifran en un 95%– no es un aumento de sueldo o mejora de las condiciones, sino la "falta de supervisión" por parte de los médicos adjuntos por la escasez de plantilla. " Llevamos la carga de las urgencias. Tienes que asumir muchas cosas y a veces manejamos una situación y una incertidumbre para la que no estamos preparados porque los adjuntos no dan abasto", admitía Moreno a eldiario.es.

Los convocantes aseguran que durante las tardes y las noches hay un médico adjunto para atender las dudas de una veintena de MIR. "Y eso tiene consecuencias directas en el servicio. Hacemos una medicina más defensiva, solicitamos, ante las dudas, más pruebas. Y eso significa que el tiempo en la urgencia es mayor".

Los residentes solo han mantenido una reunión con la Consejería de Sanidad, que terminó sin acuerdo, unos días antes del inicio de la huelga. De momento no hay en el horizonte nuevos encuentros. Los convocantes aseguran que no les han vuelto a proponer abrir el diálogo, mientras fuentes de Sanidad defienden que el "ofrecimiento es continuo".