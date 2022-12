Una caja de comida rápida gigante en mitad de Príncipe Pío: “Esto es terrorífico”

Madrid es hoy una ciudad que vende su espacio público al mejor postor. Tanto si es para montar un feriódromo en Plaza de España como si hace falta poner una caja gigante de una conocida marca de comida rápida enfrente de un intercambiador de transportes. Es lo que ocurrió la semana pasada en la plaza junto a Príncipa Pío, tomada por una estructura que simulaba un Happy Meal.

La imagen del lugar, tomada de noche, tenía un punto casi tétrico:

Los comentarios sobre la fotografía eran de lo más variado. Empezando por el propio autor, que lo cosideraba “terrorífico”. “Luego no ponen un árbol porque no queda bien con el paisaje”, decía Alvarito, recordando los argumentos que esgrimió el Ayuntamiento de Madrid para justificar que la última reforma de la Puerta del Sol no cuente con ningún elemento verde.

Otros usuarios de Twitter iban más por la guasa: “McPío” o “La gente que mide menos de 1,5 ve así los Happymeal”, bromeaba Diegolo. “¿Alguien sabe cuantos nuggets caben?” se preguntaba Punto Aparte.

Hay quien aportaba algo más de reflexión sobre la construcción de este espacio urbano, “uno de los espacios públicos peor resueltos de Madrid”, según el arquitecto y profesor universitario Álvaro Ardura.

El intercambiador de Príncipe Pío es uno de los espacios públicos peor resueltos de Madrid. Para que iba a necesitar un arquitecto el CRTM? Pero ya desde que le han puesto la megapantalla (como en otros intercambiadores) y el cacharro de McDonalds no tiene perdón de Dios pic.twitter.com/3V5is5yCnE — AlvaroArdura (@AlvaroArdura) 12 de diciembre de 2022

Al parecer, la iniciativa publicitaria era en realidad una biblioteca para niños hasta 12 años. Como no hay mal que cien años dure, la instalación finalizó el domingo y la imagen recogida por Gianluca este lunes era bien distinta a la que encabezaba este post: