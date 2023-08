El frenesí rítmico de The Limboos llega a las Xtraordinary Nights de El Batel

Llega al Auditorio El Batel una nueva propuesta musical para la noche de este jueves 17 de agosto. The Limboos ofrecerá un directo en las Xtraordinary Nights con canciones propias, repletas del frenesí rítmico marca de la casa.

The Limboos es una de las mejores bandas del panorama actual del rythm and blues en España, que ellos aderezan con ritmos e influencias latinas. La banda surgió de la nada en 2013, con la única intención de ahondar en los sonidos y ritmos de New Orleans y de la tradición más salvaje del R&B añejo. Rápidamente se convirtieron en la revelación de la escena, con una fórmula que fue bautizada como ‘Exotic Rhythm and Blues'. Esta mezcolanza de ritmos caribeños y de la música de los 50s culminó en su primer álbum, 'Space Mambo’ (2014).

El grupo editó tres LPS en apenas cinco años, ‘Baia’ (2019), ‘Limbootica!’ (2017) y el ya mencionado 'Space Mambo' (2014). En los pocos conciertos que dieron entre 2020 y 2022 fueron dando algunas pistas de los nuevos derroteros musicales de la formación, más enfocados en la búsqueda de un sonido genuino, en el que la influencia cinematográfica tiene un gran peso.

Pero este 2023 ha marcado definitivamente un nuevo comienzo para ellos. ‘Red Line’, su primera canción desde 2019, da la pista de la transformación sonora de la banda, que culminará este mismo año con la publicación de su cuarto disco. Influencias muy directas de las bandas sonoras de los 60s y los 70s, de artistas como Scott Walker, Love o Serge Gainsbourg se unen al frenesí rítmico marca de la casa.

Desde su debut discográfico han girado sin parar sumando más de 300 conciertos a sus espaldas, incluidas varias giras por Europa y su paso por festivales como el Low Festival o el Warm Up. Este bagaje los convierte en una apuesta segura para un directo que no deja de sumar adeptos allá por donde pasa. En el Auditorio El Batel actuarán por primera vez este jueves, para hacer bailar al público de Cartagena.