Del 'ecocidio' al 'educacidio'

El 'modus operandi' del Gobierno regional para los servicios públicos viene siendo representado, desde hace muchos años, por la inacción, por la dejadez y por la falta de inversión, también por una tendencia constante y arbitraria a echar la culpa por todo al Ejecutivo central; esto es lo que nos ha llevado al 'ecocidio' del Mar Menor y es lo que nos llevará al empobrecimiento de la educación, de la salud, de los transportes y de los servicios públicos en general.

Llegado el inicio de curso, después de todo un verano de posibilidades, el Gobierno de López Miras, con su sparring Mabel Campuzano, no ha hecho nada para atender las necesidades sanitarias y educativas en los centros de la Región.

El Gobierno central ha aprobado el reparto de 1.185 millones de euros a las comunidades. Unos 45 de ellos vienen a la nuestra, de los cuales, 30 millones van a digitalización, como si el año pasado no hubiésemos gastado todo el dinero en ordenadores y monitores de dudosa calidad, ¡si incluso se creó un 'Call Center en línea para rezagados'!

Si no se bajan ratios, si no se va a ampliar la plantilla de docentes, si no se ha invertido en la construcción de nuevos centros, ni en sustituir los barracones por nuevas aulas, ¿en qué se va a emplear este dinero que llega para paliar los problemas que padecemos en los centros públicos?

Desde Docentes Unidos sabemos que la bajada de ratios no se lleva a cabo en la Región de Murcia por los siguientes motivos:

Al Gobierno regional no le interesa la calidad educativa: nos situamos a la cabeza en abandono escolar. Las ratios bajas son necesarias para cumplir con las medidas sanitarias y con la calidad educativa, ya que permiten una mejor atención al alumnado, beneficia en la resolución de conflictos y favorece una mayor inclusión de la diversidad en las aulas

Supone la contratación de más docentes, por tanto, más gasto público: somos la única comunidad que no ha revertido los recortes del 2012, los cuales supusieron una pérdida de 3.300 docentes que fueron a la calle. Ahora somos la única comunidad que, con respecto al año pasado, no solo no ha contratado a ninguno de los 1.500 docentes de refuerzo COVID, sino que ha dejado de contratar a 493 docentes de plantilla, según CCOO

Y, sobre todo, porque no hay espacios: en la Región de Murcia no se construye un centro escolar público desde el año 2011, en contraste con nuevos centros privados-concertados que se construyen sin ningún problema ni pudor

El año pasado se invirtió en digitalización con el dinero que llegó del Gobierno central, cosa que tenía que haber hecho el Gobierno regional años atrás. Por tanto, el Ejecutivo de López Miras apenas ha invertido dinero en la educación pública, ni antes ni durante la pandemia.

Mabel Campuzano, una consejera fruto de un pacto tránsfuga que se dedica a vivir de su chiringuito y que apenas sabe hablar ni tiene nociones sobre el funcionamiento de la Consejería que dirige, se dedica a ofrecer titulares para 'El Intermedio' y a hacer de sparring para el Gobierno de López Miras. Y mientras que los periódicos le dedican artículos donde solo suelta incongruencias y necedades desde su negacionismo e ideología más rancia, sus ocurrencias actúan como cortina de humo para no analizar la nefasta gestión del gobierno 'Frankenstein' de López Miras.

Ahora dice Campuzano que se cerrarán las líneas de infantil porque ha bajado la natalidad. ¿Qué líneas de infantil empezarán a cerrar: las de la pública o las de la concertada? Nosotros pensamos que podría ser el momento ideal de bajar las ratios de manera natural sin tener que cerrar líneas, sin obligar a familias a tener que desplazarse de centros. Pero no, lo que le interesa a este Gobierno es ir cada vez más empobreciendo y desmantelando los servicios de la educación pública para beneficiar los de la privada y concertada.

Prueba de ello es la gestión de la FP: al contrario que en infantil, cada vez la demanda de ciclos de FP es más alta, sin embargo, se están cerrando líneas de FP en centros públicos para ofrecerlas en la privada y concertada. ¿Qué explicación le da Mabel a eso? La que le pasen sus asesores, ya sabemos que esto a ella le queda grande.

Y, para más inri, no solo cerramos líneas y centros públicos obligando a las familias a desplazarse, sino que además las dejamos sin transporte público.

Lo que pasa en esta Región es de vergüenza nacional, en los años de gestión de Gobierno del PP hemos visto cómo han dejado morir una albufera única en Europa, y ahora están llevando a la asfixia y al estancamiento a todos los servicios públicos en pro de la privatización y el sálvese quien pueda.

Como docentes pedimos una bajada de ratios para una mejor atención a nuestro alumnado; no es lo mismo atender a 18 alumnos que a 30; como padres/madres es lo que también deseamos para nuestros hijos/as, una atención más individualizada, donde se puedan detectar los problemas a tiempo, más docentes y más recursos para la atención a la diversidad y, sobre todo, queremos una educación pública de calidad que ofrezca las mismas oportunidades para todos, independientemente del origen socioeconómico del alumnado. Solo así, nuestra región saldrá de este lodazal que ya hiede, de esta anoxia educativa a la que nos tiene condenados el Partido Popular.