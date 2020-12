La hibernación de Motas y los ERTES, sin tramitar

A fecha de 20 de noviembre hay 2.000 solicitudes de ERTE (en su mayoría, de Hostelería), presentadas en la Dirección General de Diálogo social, dependiente del consejero de Empleo, Miguel Motas, de las que solo se han tramitado 100. El consejero es incapaz de gestionar y dotar de personal suficiente esta Dirección general para que la tramitación de los ERTE se haga sin errores y con celeridad.

La Consejería Empleo es un ganado sin pastor, un caos. Tal y como venimos denunciando desde abril, no hay previsión, ni dirección, ni gestión, ni personal suficiente. La directora general que se ocupa de los ERTE, Purificación Cuadrupani, de Ciudadanos, demuestra a diario, como su antecesora cesada, que no sabe lo que es un ERTE.

El caos de la Consejería de Empleo y la ineptitud de Miguel Motas impide a los trabajadores cobrar los ERTE, y mientras tanto, sigue con su fotomatón en prensa y en Twitter, poniéndole corazones a su jefa Ana Martínez Vidal, anunciando ayudas que no llegan y llevando a la práctica medidas que fracasan, como las ayudas a autónomos de un pago único de 286,15 euros, que solo 300 han solicitado, la mayoría, abogados que no tenían que buscarse asesor para tramitar la solicitud. O el Cheque Concilia, 500 euros para el que contrate a jornada completa un cuidador o cuidadora para sus hijos, que solo ha solicitado una persona, la cual no tendrá seguro el sueldo medio de los trabajadores de esta Región, que es de 1.200 euros.

López Miras sigue mirando hacia otro lado, mientras establece restricciones y cierre de negocios que fuerzan a las empresas y autónomos a despedir o a mandar al ERTE a sus trabajadores, condenándolos a la miseria. Pero mantiene al consejero de Empleo en la nevera, hibernando y cobrando un sueldo que no se gana. El empleo en esta Región depende de la ineptitud de Ciudadanos y de la dejadez de López Miras.

El Gobierno regional de PP y Ciudadanos exige al Gobierno de España que amplíe los ERTE, siendo público y notorio que la Consejería de Empleo no los tramita, y por tanto, no llegan al SEPE para su pago.

Piden bajadas de impuestos, mientras López Miras se sube el sueldo; Ana Martínez Vidal cobra dos (como diputada y consejera), y el consejero de Empleo cobra un sueldo sin trabajar. El dinero no está en el bolsillo de los murcianos, señor López Miras, sino en el bolsillo de unos pocos murcianos, mientras la gente pierde los empleos o cierra sus negocios en esta Región. ¿Y qué hace Vox? Apoyar sin fisuras al Gobierno regional: MURCIA SUMA.