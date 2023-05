A propósito del debate de hoy

La vigente Ley Electoral de la Región de Murcia prevé que “los medios de comunicación de titularidad pública con cobertura en la Comunidad Autónoma programarán, durante el periodo de la campaña electoral, al menos un debate entre quienes encabecen todas las listas presentadas que ya tuvieran representación parlamentaria, y se podrán celebrar debates entre todas las candidaturas proclamadas. Todos estos debates se regirán por los principios de igualdad de oportunidades y equidad”. El pasado mes de abril partió del Colegio Oficial de Periodistas de la Región la iniciativa de organizar un debate con los cabezas de aquellas candidaturas cuyos partidos obtuvieron representación parlamentaria en los comicios de 2019: PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Podemos. Desde el propio Colegio reconocen que mantuvieron conversaciones con responsables nacionales de TVE para estudiar la posibilidad de que la cadena pública lo emitiera. En principio, TVE manifestó su predisposición a llevarlo a cabo, incluyéndolo en su Plan de Cobertura Informativa del 28M -junto a Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla-La Mancha-, máxime en función del interés informativo que pudiera implicar lo convulsa que ha resultado la legislatura que ahora finaliza, con una fallida moción de censura que llegó a tener repercusión y consecuencias en la política nacional.

Todos los partidos consultados manifestaron su voluntad de participar en un debate que se emitiría para todo el país, en horario nocturno de máxima audiencia. Todos, menos el PP regional que puso reparos. Más aún al conocerse que la presidenta madrileña y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, había puntualizado que ella solo debatiría en Telemadrid, la cadena autonómica de su comunidad autónoma. Lo hizo el pasado martes y, de hecho, Díaz Ayuso no participará en el que organice TVE el próximo 24 de mayo, enviando para sustituirla a su número dos, Alfonso Serrano, que será el que debatirá con los cabezas de lista de Más Madrid, PSOE, Vox y Podemos-IU-Alianza Verde. El 27 de abril, el candidato murciano del PP, Fernando López Miras, anunciaba que solo participaría en el debate organizado por el Colegio de Periodistas.

TVE había valorado la posibilidad de desplazar hasta Murcia una unidad móvil, dotada de alta tecnología, e incluso se había planteado la posibilidad de llevar a cabo el debate, en directo, en uno de los espaciosos platós de la empresa audiovisual TCero -antes GTM y utilizados en su día por la televisión autonómica de la Región de Murcia-, estudios ubicados en la pedanía murciana de Sangonera la Seca. Sin embargo, en un inesperado giro de guion, desde el Colegio de Periodistas se optó porque fuera La 7 la que organizara el dispositivo técnico y que esta cediera la señal a cuantos medios audiovisuales estuvieran interesados en emitirla. No solo eso, sino que se designó como presentadores y moderadores del mismo a dos profesionales del propio ente RTRM: un periodista de La 7 y otra profesional de Onda Regional. Junto a ellos, se propuso que un grupo de periodistas de distintos medios de prensa, agencias y radio sean los que introduzcan los temas y hagan preguntas a los participantes. Cierto que para este cometido se invitó a un representante de RTVE en Murcia, invitación que se rechazó ante lo que se considera, siendo misericordiosos a la hora de expresarlo, una descortesía más que evidente.

Me quedé perplejo cuando el Colegio de Periodistas anunció la conformación definitiva del debate, ante la ausencia de profesionales de RTVE en el mismo. No solo de TVE, tampoco de RNE. Pero entonces no conocía los entresijos de lo ocurrido. Sin minusvalorar a ninguno de los que tomarán parte este viernes en el mismo -la mayoría amigos y amigas y excelentes compañeros y compañeras-, detecto algunos movimientos que considero poco diáfanos para con una empresa, en la que trabajo desde hace cuatro décadas, que proponía multiplicar la audiencia y, por tanto, el eco de esta iniciativa del Colegio de Periodistas de la Región al conjunto del país. Se emitiría, con una duración estimada de 100 minutos, en desconexión territorial por La 1 y, a nivel nacional, por el Canal 24 horas, Radio 5, la web RTVE.es y la plataforma RTVE Play. Sin embargo, al final, solo se emitirá para la Comunidad de Murcia, a través de La 7 y Onda Regional. Supongo que sus razones tendrán los organizadores para haber optado por la televisión autonómica y no por RTVE para llevar adelante su propuesta. Ahora bien, habría que considerar si La 7 es un medio público, en la más amplia acepción del término, tal y como recoge el precepto de la vigente Ley Electoral, de cara a organizar el debate de este viernes; algo que resulta rebatible, si tenemos en cuenta que la explotación de la misma la ejerce mediante gestión indirecta, desde 2015, el grupo Secuoya -a través de su filial, Central Broadcaster Media (CBM), especializada en servicios externalizados audiovisuales de instituciones públicas-, una empresa privada a la que se le renovó la concesión, a finales de 2022, por un nuevo periodo de cinco años.

Independientemente de la probada cualificación profesional y técnica de los compañeros de La 7 para llevar a cabo esta retransmisión, sirvan estas líneas para poner negro sobre blanco ante una situación que podría calificarse de extraña, cuando menos, y en la que hay quien parece que quiere, a estas alturas de viaje, hacernos comulgar a algunos con ruedas de molino. Y no es esto, no es esto, que dijo Ortega.