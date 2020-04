Presupuesto regional de Sanidad: los números no mienten

La numeración arábiga, que es como se denomina al sistema numérico que empleamos en la actualidad, nació en la India hacia el siglo V a.C. De ahí lo adoptaron los árabes y lo exportaron al resto del mundo. El lenguaje numérico no miente, a diferencia de las palabras. Aunque los políticos puedan intentar confundirnos citando cifras rápidamente de aquí y de allá y después acusar tranquilamente a la oposición de crear bulos. No se pueden hacer bulos con los números; eso sí, se puede sumar y restar de distinta forma. No deja de parecerme, cuanto menos, cínico que quienes se han dedicado a hacer del bulo un arma de destrucción masiva acusen a sus oponentes de lo mismo. Si yo no puedo negar lo que hago, al menos sí puedo acusar a los otros de incurrir en lo mismo.

Eso es lo que ha pasado con la polémica a cuenta de la cantidad destinada a Sanidad en los presupuestos aprobados recientemente en la Región de Murcia. Vox y, seguidamente, el presidente López Miras en un tuit dijeron que PSOE y Podemos mienten en lo que respecta dichos presupuestos. Para explicarlo lo más claro posible: es cierto que sobre el papel los presupuestos destinados a Sanidad han aumentado dos millones de euros como afirma el Gobierno regional -de 1883 a 1885-; pero también que la partida presupuestaria destinada a material sanitario se ha reducido 30 millones, mientras que la de farmacia hospitalaria se ha recortado 27,5 millones de euros sumando los 57 millones de pérdida que la oposición denuncia para este año.

Al margen de este baile de números sobre el papel está la realidad contante y sonante. Durante el ejercicio pasado el gasto real en Sanidad en la Región fue 2.174 millones de euros, aunque el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, en declaraciones a 7 TV Región de Murcia llegara a afirmar, no sé si por equivocación, que habían sido 2.372 millones de euros y que se trataba de un “presupuesto no limitativo”. Ante eso la primera pregunta que se me ocurre: si finalmente el gasto real en 2019 fue de 2.174 ó 2.372 millones: ¿cómo presupuestar para 2020 menos de lo gastado teniendo en cuenta los estragos de la COVID-19?

Y la segunda pregunta que viene a colación es: ¿cómo puede existir un desvío presupuestario solamente en Sanidad de 291 millones, según las cuentas de la CARM, o de 489 millones, según el consejero de Hacienda? ¿De qué sirve entonces aprobar los presupuestos en la Asamblea? Un diputado regional que lleva cinco años en la cámara, entre otros muchos, se queja amargamente de que es un espacio carente de utilidad ya que lo que se apruebe o se deje de aprobar allí nada tiene que ver con lo que el Gobierno pone en práctica, como fuera la Ley de Medidas Urgentes del Mar Menor aprobada en febrero 2018 sin el apoyo del Partido Popular y que quedó en papel mojado, como tantas otras. Si la soberanía de la Región radica en la Asamblea y el Gobierno la utiliza como un lugar en el que soltar discursos vacíos, ¿qué tipo de democracia nos queda en Murcia?