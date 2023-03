Martín Pallín y María Marín defienden la Ley del Sólo Sí Es Sí como “un avance en derechos para las mujeres”“

El Teatro Capitolio de Cieza se quedó ayer (por este lunes) “pequeño” para escuchar al magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explicar los entresijos de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, más conocida como Ley del Sólo Sí Es Sí. El veterano magistrado estuvo acompañado en la charla por la portavoz regional de Podemos, María Marín, y por la candidata de este partido a la alcaldía de Cieza, Maribel Aguayo. Durante su intervención, Martín Pallín destacó que se trata de una ley propiciada por 47 países que forman el Consejo de Europa, por lo que la polémica es “absolutamente artifical”, recoge Podemos en una nota de prensa. Además, subrayó que legalmente se pueden “discutir matices como la proporcionalidad de la pena”, pero no está justificado que esta norma “se haya convertido en un arma arrojadiza política por parte de aquellos que se niegan a avanzar en derechos y en igualdad”.

En cuanto a la rebaja de algunas penas, el juez resaltó que no hablamos aún de decisiones en firme, ya que aún tiene que pronunciarse el Tribunal Supremo y ha recordado que está habiendo una enorme disparidad a la hora de abordar las peticiones para la reducción de las condenas. En su opinión, algunos jueces están aplicando mal la ley al no tener en cuenta las disposiciones adicionales que contiene el Código Penal y que hacen que no haya por qué atender ninguna solicitud de rebaja de pena, siempre y cuando la condena se ajuste a la horquilla prevista en la nueva ley.

Por su parte, María Marín destacó que la Ley del Sólo Sí Es Sí “ha hecho avanzar 20 años en derechos a las mujeres y en protección a los menores”. Además, afirmó que esta ley “cambia totalmente el paradigma sobre el estado de las violencias sexuales en el país, poniendo el foco en el consentimiento y no en la resistencia de la mujer”. También subrayó que España ratificó hace más de diez años el Convenio de Estambul, que instaba a unificar en un sólo delito el abuso sexual y la agresión sexual, algo que no había hecho hasta ahora, y que con esta ley se ha conseguido. “El consentimiento ha llegado para quedarse. Al PSOE le tiembla el pulso con esta campaña de descrédito de la derecha. No podemos volver a un código penal en el que la víctima tenga que justificar si se resistió o no, o explicar qué ropa llevaba o si cerró bien las piernas”, concluyó Marín.