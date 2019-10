Vox advierte de que el aumento de cargos en el Gobierno viola el pacto de investidura

“La existencia de esta estructura administrativa, que parece obedecer más a la intención de premiar a amigos; es un auténtico despilfarro que, además de ineficiencia, ya está provocando fricciones y dimisiones o ceses, no sólo por la bisoñez sino porque, simplemente, no hay funciones suficientes para tantos cargos. No hay barco para tanta tripulación”, ha dicho la diputada de Vox Isabel Campuzano.