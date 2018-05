Un nuevo muro del AVE llegará a Cartagena dentro de tres años

El Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Murcia han acordado que el AVE llegará a Cartagena en superficie. El pacto se ha rubricado en el Consejo de Administración de Cartagena Alta Velocidad, pese a la negativa del Ayuntamiento de dicho municipio, que proponía una alternativa que no implicara atravesar la diputación de El Hondón, evitando así que se tuviera que levantar un muro que habilitara el paso de los trenes de alta velocidad.

Según fuentes del Ministerio y de la Comunidad, la finalización de las obras para la llegada del AVE será en 2021 a la estación actual de Víctor Beltrí, "ratificando el acuerdo que se alcanzó en la última reunión de diciembre de 2016 entre las tres administraciones". En paralelo, se efectuarán los trabajos que culminarán la integración urbana de la Alta Velocidad en el primer trimestre de 2022.

Desde la Comunidad han asegurado que se ha elegido el proyecto de integración que "acortaba más los plazos para la conexión de Cartagena a la red de Alta Velocidad", que supondrá una inversión de 87 millones de euros, y será financiada por el Ministerio de Fomento, la Comunidad y el Ayuntamiento de Cartagena.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde inidicó que se había elegido el "mejor proyecto", ya que garantizaba la "permeabilidad adecuada a las necesidades urbanas futuras de la ciudad, el tráfico rodado y de las personas y el soterramiento de la A-30. Y, además, es compatible con la planificación de un futuro soterramiento".

Este proyecto incluye la remodelación y ampliación del actual edificio de viajeros y la adaptación de la playa de vías para atender a los tráficos de la alta velocidad.

El PP que solo busca poner primeras piedras, mientras sacrifica el futuro de Cartagena al negar la llegada del AVE soterrado @mariagv @AnabCastejon

https://t.co/FinotlhoU8 pic.twitter.com/PTvDe99OB3 — PSOE-Región d Murcia (@PSOE_RM) 28 de mayo de 2018

Alternativas al muro: soterrar o bifurcar

El Ayuntamiento de Cartagena ha acusado tanto al Ministerio de Fomento como a la Comunidad Autónoma de haber "pasado por alto" sus peticiones como la de los vecinos imponiendo la llegada del AVE al municipio en superficie y por El Hondón.

Desde el Consistorio cartagenero se habrían hecho dos propuestas alternativas a la construcción del muro: soterrar la diputación de El Hondón, o aprobar la propuesta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y Consumidores de Cartagena y Comarca (FAVCAC), que incluía la bifurcación de la vía en Balsicas para que el ramal de mercancías llegara de la ZAL a Escombreras y el de pasajeros circulara por la vía actual, pero incluyendo el desvío de Alumbres.

Desde el Ayuntamiento han defendido que, en el caso de escoger la opción de bifurcar el tramo, el hecho de que el trazado no transcurriera por El Hondón significaba que el proyecto "sería menos costoso y mucho más rápido, ya que no era necesaria la descontaminación de los terrenos y el tramo soterrado sería más corto y en línea recta".

Además, la alcaldesa ha apuntado que si finalmente se separaba la línea de pasajeros de la de mercancías estaría plenamente justificado que fuera la Autoridad Portuaria la administración que se encargue de financiar este tramo.

Por otra parte, la primera edil ha asegurado que la propuesta aprobada "no cuenta con presupuesto y, tal y como ha confirmado el Ministerio, las obras no comenzarán hasta el último trimestre de 2020 y el AVE no llegará hasta 42 meses después".

Castejón, que ha acudido con los concejales de Servicios Públicos y de Hacienda, Juan Pedro Torralba y Carmen Martín del Amor, ha mostrado su "indignación" porque, a pesar de que antes de la reunión se había permitido la presencia del representante vecinal de Cartagena, ya que contaba con el visto bueno del ministerio de Fomento, se ha visto obligado a salir cuando ha llegado la delegación de la Comunidad Autónoma.

"Soy plenamente consciente de que los vecinos no forman parte del Consejo de Administración, pero queríamos que su opinión, al menos, fuera escuchada", ha reiterado Castejón.