Las tres hermanas estadounidenses víctimas de una presunta agresión sexual en Murcia se personarán en las diligencias

Las tres hermanas estadounidenses que denunciaron una presunta agresión sexual en Murcia la pasada Nochevieja se han personado en las diligencias judiciales y ratificarán la denuncia. "Nos hemos personado en el procedimiento por una de las ciudadanas americanas, O.C., de la que ya hemos recibido el poder apostillado, y en breve, cuando recibamos los dos restantes, lo haremos por sus hermanas J.C. y C.C.", han asegurado desde el despacho de abogados Mariano Bo y Pablo Martínez, que han sido contratados para ejercer la acusación popular.

Melecio Castaño, el letrado de los tres jóvenes, anunció la semana pasada su intención de querellarse contra las tres hermanas estadounidenses que acusaron a sus clientes "por denuncia falsa". "Hemos presentado una petición para que se archiven las actuaciones y una vez sea firme el sobreseimiento de las diligencias contra mis clientes, iniciaremos la querella", declaró a eldiario.es Región de Murcia Melecio Castaño, abogado de los presuntos agresores, tres jóvenes afganos y basaba sus argumentos para archivar la causa entre otras cosas en que las americanas no habían ratificado la denuncia.

"Las chicas ni huyeron ni salieron corriendo, denunciaron y siguieron haciendo su vida como personas libres que son", han asegurado los abogados de las hermanas C.. En Estados Unidos, continúan, no existe la figura del juez de instrucción y "por tanto creían haber cumplido todos los requisitos legales; además de tener la vuelta prevista".

Además, han negado que las chicas tuvieran un seguro de violación o de abusos sexuales. "Tendrían un seguro de viaje, que cubriría los gastos médicos derivados de cualquier eventualidad o un seguro escolar la chica que estuviera aquí; pero negamos tajantemente la existencia y aun menos el cobro de un seguro por violación o abusos sexuales".

Este despacho profesional tratará con "el debido respeto" a los presuntos investigados en el desarrollo de su labor, "respeto que hemos echado en falta para las víctimas hasta la fecha, pese a que existe una Ley de Víctimas de delito".

El "campo de juego", según el comunicado que han difundido, es el Juzgado de Instrucción que conoce de la causa y es el único lugar donde deben aclararse todos los extremos relativos a lo sucedido, "lo que procuraremos hacer a la mayor brevedad posible, ya que se han vertido afirmaciones que no consideramos adecuadas, ni al asunto de que se trata, ni al espacio temporal incipiente de la instrucción del procedimiento".

Según el abogado de los investigados, la denuncia de las tres hermanas por agresión sexual -dos en tentativa y una consumada- "no se sostiene, no tiene lógica; pasaron toda la noche con los chicos y se despidieron de ellos amistosamente, en un marco de normalidad, como si no hubiera pasado nada" en una estación de autobuses.

Según Castaño, dijeron a los investigadores que salían rumbo a un destino que luego resultó no ser cierto, tratando de despistarlos y aunque fueron localizadas finalmente en Viena "siguieron ignorando las conminaciones de la policía y no quisieron saber nada del asunto". Y apunta al "móvil económico ya que antes de viajar a España habían contratado una póliza de seguro de viaje que incluía cobertura para el caso de ser víctimas de agresión sexual".