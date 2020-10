Podemos y PSOE tachan de "chapuza" la vuelta al cole y critican la "incapacidad" de López Miras en su planificación

La portavoz de la Marea Verde por la Educación, Francisca López, ha comparecido este lunes en la Comisión de Reactivación tras la pandemia del Coronavirus de la Asamblea regional. En su comparecencia, López ha detallado las carencias que tiene -en su opinión- la educación pública de la Región de Murcia, así como las "deficiencias" que se están dando en los centros durante este inicio del curso 2020/2021.

La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, y el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Espín han mostrado su apoyo a las principales reivindicaciones de la Marea Verde, y han criticado la gestión en este área del Gobierno regional.

Marín ha mostrado su indignación porque la consejera de Educación Esperanza Moreno "no ha escuchado ni a la oposición, ni a nadie en la comunidad educativa, y ha esperado hasta finales de agosto para presentar un plan improvisado, plagado de ocurrencias y que no atiende a ningún criterio sanitario conocido”. La portavoz de Podemos ha señalado como “un esperpento” que la piedra angular sobre la que descansa todo este supuesto plan consista en “despedir a parte del alumnado en lugar de contratar a más profesorado” en referencia a la medida de hacer a los alumnos y alumnas turnarse para faltar a clase varios días a la semana.

Marín ha asegurado que el diseño de vuelta a las aulas planteado por la Consejería de Educación, además de “no garantizar el derecho constitucional a la educación al restar a los menores un 20% de sus clases legítimas”, no está siendo seguro en términos sanitarios “como demuestra el hecho de que más de 150 docentes y más de 1.600 niños y niñas de 120 centros diferentes de la Región de Murcia estén en estos momentos confinados”. Para la portavoz de Podemos, estos datos por sí solos ya demostrarían que “la planificación ha fallado” y que “la gestión del inicio de curso ha sido una auténtica chapuza”.

La portavoz de Podemos ha destacado que desde la Consejería no se ha atendido ni una sola de las propuestas de la Marea Verde para el inicio de curso. Estas medidas hubiesen servido, en su opinión, para “haber contribuido a una vuelta al cole más ordenada y segura”. Marín ha asegurado no entender “cómo es posible que medidas que son de sentido común no hayan sido puestas en marcha por la propia consejera de Educación”, ya que las demandas de la Marea Verde consistían en “habilitar espacios públicos para dar clase, establecer turnos de mañana y tarde para garantizar la presencialidad y la seguridad sanitaria, y contratar el personal necesario para desdoblar turnos y reducir la ratio a un máximo de 15 personas por clase”.

Intervención tardía y reducidas inversiones

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Espín ha asegurado que el Gobierno de López Miras ha demostrado una manifiesta incapacidad para planificar el curso escolar en las actuales circunstancias, actuando tarde y mal, invirtiendo poco y trasladando sus responsabilidades a otros.

Espín ha indicado que la representante de la Marea Verde ha dejado claro que la consejera ha actuado al margen de las familias, alumnos y docentes de la educación pública. “No han contado con ellos para tomar las decisiones, que han ido conociendo a través de la prensa. El Gobierno regional ha obviado sus reivindicaciones y propuestas, al igual que ha hecho con las del PSOE, que en todo momento ha tendido la mano sin recibir respuesta a su intención de colaborar".

El socialista ha insistido en que la semipresencialidad que ha ordenado el Gobierno regional en todas las etapas educativas es una medida que solo está aplicando la Región de Murcia y que está generando "enormes" problemas de conciliación a las familias "y desamparando educativamente al alumnado, cuya formación se está viendo mermada por la falta de recursos".

“No se han previsto los medios necesarios para atender a los miles de alumnos a los que se le niega la asistencia diaria a las aulas. Sigue habiendo una enorme brecha digital y los centros no cuentan con las herramientas que permitan implementar con fluidez la Educación online”, ha denunciado.

En este sentido, Espín ha criticado que el Ejecutivo de López Miras pretenda sustituir la educación por servicios de conciliación municipales. “O eso llevan contándonos semanas, porque todavía no se ha ordenado de manera real, ni se ha publicado una norma que lo regule. No cuentan con aval sanitario ni con presupuesto, más allá del que ha enviado el Gobierno de España para educación, que no para inventos sin pies ni cabeza como estos”.

Además, ha recordado que el Gobierno regional no ha enviado todavía a los ayuntamientos el dinero para ampliar los servicios de limpieza y desinfección de los centros, y hace más de un mes que estos abrieron sus puertas. “El Ejecutivo de López Miras sigue improvisando, actúa a ciegas, sin orden ni concierto. Y lo hace de espaldas a la comunidad educativa”.