Se constituye la Conferencia Económica del Plan Reactivar Navarra 2020-2023

La presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha presidido este jueves la reunión fundacional de la Conferencia Económica del Plan Reactivar Navarra 2020-2023, un órgano participativo que aglutina a las distintas modalidades de la economía de la Comunidad foral.

Integrado por el Gobierno foral y una decena de miembros de diverso perfil, se encargará de que el Plan se desarrolle en línea con los fondos del Plan de Recuperación estatales y europeos.

Además de la presidenta, esta comisión la integran los vicepresidentes Javier Remírez y José Mª Ayerdi, así como los consejeros de Economía y Hacienda, Elma Sáiz; de Desarrollo Económico y Empresarial, Manu Ayerdi; de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa; y de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez.

A ellos se suma una representación de la sociedad civil navarra integrada por los presidentes de la Federación de Municipios y Concejos de Navarra (FNMC), Juan Carlos Castillo; de Confederación Empresarial de Navarra (CEN), Juan Miguel Sucunza; de la Cámara de Comercio, Jaiver Taberna; de ANEL, Ignacio Ugalde; de UCAN, José Mª Martínez; del CERMIN, Mariluz Sanz; el gerente de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), Francisco Nistal; y los rectores de las dos universidades navarras, Ramón Gonzalo, de la UPNA, y Alfonso Sánchez-Tabernero, de la UN, ha indicado en un comunicado el Ejecutivo foral.

El objetivo es que esta Conferencia Económica "se convierta en una herramienta de diálogo con la que seguir avanzando en la ejecución del Plan Reactivar Navarra", ha destacado Chivite en la apertura de la sesión, que se ha celebrado de forma telemática debido a las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. "Esta reunión va a servir para sentar las bases de la gobernanza del Plan, que debe gestionarse en paralelo con el Gobierno de España y los fondos Next Generation de la Unión Europea", ha asegurado, al tiempo que ha hecho hincapié en la apuesta del Gobierno foral por "el acuerdo, la mano tendida y el liderazgo participativo".

Esta Conferencia Económica recién constituida se servirá de varios órganos que le ayudarán a gestionar las aportaciones y propuestas que puedan surgir de los diferentes ámbitos económicos y sociales de Navarra. Así, se crearán un comité técnico, que dará soporte legal a las acciones acordadas, y también una unidad de seguimiento, que proporcionará información continua a la Presidenta sobre la evolución del Plan.

"Queremos, a través del Plan Reactivar Navarra, transformar nuestra economía, acelerar la transformación ecológica, promover la cohesión social, profundizar en nuestro marco de convivencia y vertebrar el territorio, pero todo ello potenciando nuestra acción exterior y desde el necesario liderazgo de lo público", ha señalado. No obstante, también ha precisado que ese liderazgo "no se entiende sin la participación y la colaboración de la sociedad civil organizada".

La presidenta, que ha valorado el recurso "inestimable" que supone la "inteligencia colectiva", ha recordado que, a día de hoy, el plan cuenta con "más de 1.500 propuestas desarrolladas en más de cien aportaciones" registradas a través de los diferentes canales de participación del Gobierno foral. "Desde de las primeras líneas del borrador del Plan aseguramos que sería un plan participativo, basado en la gobernanza, y lo estamos cumpliendo. Porque en Navarra no sobra nadie, porque este Gobierno no cree en los vetos. No nos gustan las trincheras, preferimos los puentes", ha remarcado.

APUESTA POR LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Por su parte, el presidente de la CEN, Juan Miguel Sucunza, ha agradecido al Gobierno foral que el Plan Reactivar Navarra "sea realmente una colaboración publico privada profunda" y ha esperado que el ejecutivo "escuche como lo está haciendo hasta ahora nuestras solicitudes". Igualmente, ha señalado que los reglamentos sobre los fondos europeos no estarán a disposición hasta diciembre o enero, por lo que ha apostado por "estar alerta y cada uno montando sus proyectos" y "preparar a las empresas para ese momento para que atraigan la mayor cantidad de fondos".

El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Taberna, ha abogado pro "reactivar y mejorar la economía" y ha remarcado que, para crear empleo, es necesario "crear un espacio atractivo para el mantenimiento de las empresas y atraer inversiones". En este sentido, ha llamado a utilizar el régimen foral de Navarra para "atraer nuevas inversiones" a través de un "sistema fiscal que sea atractivo y fomente la inversión".

El rector de la UPNA, Ramón Gonzalo, ha expresado su "confianza absoluta" de que las medidas incluidas en el Plan Reactivar Navarra "se corresponden con las necesidades de Navarra para el futuro próximo". Ha considerado que debería ser un plan "relativamente flexible a lo que vaya demandado Europa" y que esté alineado con la Estrategia S3. Asimismo, ha pedido hacer una apuesta por la economía del conocimiento, la innovación y la investigación, y ha remarcado que "la ciencia es una apuesta a largo plazo" y es "fundamental para que Navarra salga de cualquier crisis".

Por su parte, el rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez-Tabernero, ha apostado por "apalancar sobre lo que ya hay en Navarra" de cara al desarrollo de proyectos, haciendo referencia a las empresa, centros de investigación, ong y hospitales de la Comunidad foral. Asimismo, ha considerado que "buena parte" del Plan Reactivar Navarra debe ir orientado a "unir fuerzas públicas y privadas" y ha pedido que haya "una serie de prioridades" entre los indicadores que establece el plan.

Ignacio Ugalde, presidente de ANEL, ha abogado por la colaboración publico-privada y ha llamado a apostar por la economía social y el cooperativismo "en la recuperación y la consolidación de la economía" ya que es, ha afirmado, el "segundo empleador de Navarra".

La presidenta de CERMIN, Mª Luz Sanz, ha remarcado que el tercer sector puede "ayudar a que la economía navarra se reactive y no deje a nadie atrás" y ha destacado que "damos trabajo a mucha gente, revertimos el dinero en subvenciones creando empleo y somos un tejido importante que se tiene que tener en cuenta en el Plan Reactivar Navarra". Ha opinado que "la apuesta por el nuevo modelo de cultura de los cuidados puede ser una manera de ayudar en este momento a la economía" y ha planteado que las entidades que componen CERMIN pueden gestionar actividades de cuidados en el medio rural.

Desde la FNMC, su presidente, Juan Carlos Castillo, ha destacado que las entidades locales van a ser un "elemento colaborador en lo económico" gracias a que van a poder hacer uso de los remanentes de tesorería en 2020 y 2021. Al respecto, ha pedido "agilidad administrativa" porque "si vamos a tener esos remanentes y no vamos a poder contratar en seis o siete meses, no vamos a poder utilizar todo ese potencial como quisiéramos".

Igualmente, ha señalado que, como administración más cercana al ciudadano, van a trabajar para "facilitar y mejorar la vida de las personas". Así, ha reivindicado una mejora en la conexión digital, inversiones que "potencien" los servicios sociales y un plan de inversiones alineado con "lo que nos está marcando Europa: el pacto verde, la digitalización y una mejora en lo social".

Finalmente, el director general de CPEN, Francisco Fernández Nistal, ha incidido en la necesidad de "una presencia pública como elemento tractor a nivel de sectores estratégicos" y que "se articula en una necesaria colaboración público-privada que "pueda jugar un papel de palanca emprendedora".