El Gobierno vasco crea un test para que profesionales que atienden a menores detecten abusos

Son 50 preguntas y van dirigidas a psicólogos, técnicos de infancia, médicos o policías para ayudar en la detección de los casos de agresión sexual a menores. Ese es el nuevo cuestionario que ha presentado este lunes la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno vasco, Libe Amilibia, junto con la psicóloga y psicoterapeuta de Argintzari, Rosa Lizarraga.

El test está compuesto por seis bloques diferentes en el que el encuestado debe seleccionar de entre 50 indicadores. Las casillas de entre las que deberán escoger teniendo en cuenta cada caso, están relacionadas con comportamientos físicos, psicológicos, actitudes del niño o comportamientos de la persona de la que se sospecha, como el abuso del alcohol o si se comporta de una forma celosa con la o el menor.

El cuestionario está dirigido a profesionales, pero cualquier ciudadano puede acceder a esta web (screening.agintzari.com). No obstante, si hay sospechas de abusos se recomienda acudir a los servicios de atención a la infancia o al teléfono "Zeuk esan" de ayuda la infancia y adolescencia.

"Queremos ayudar a establecer si eso que estamos viendo es sospechoso de ser abuso", ha señalado Lizarraga, quien ha recalcado que la consulta que se haga en esta web no deja huella, no se sabrá quién utiliza la herramienta, ni tampoco la identidad del menor sobre el que se realiza la consulta, ya que no se registran datos de identificación personal.

Una de cada cinco personas ha sufrido abusos sexuales en la infancia

"Si el maltrato infantil sólo se denuncia en el 10 % de los casos, cuando se trata de violencia sexual infantil el porcentaje es todavía menor, del 2 %", ha denunciado Ainara Canto, responsable de investigación de la Fundación EDE, con un estudio nacional de 2017 en la mano que también han presentado y que estima que una de cada cinco personas ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Y es que, según ese estudio, en España se presentan unas 4.000 denuncias anuales por violencia sexual contra menores y organizaciones como Save The Children alertan de que el problema afecta a unos 97.000 niños, la quinta parte de todos los menores de edad.

Esta web se trata de una de las primeras iniciativas de este tipo en lengua castellana y su objetivo, según Amilibia, es "conocer mejor y detectar antes la violencia y el abuso sexual contra menores", porque, según ha detallado "la defensa estos niños es responsabilidad de todos, empezando por las familias y acabando por las instituciones".

Para su creación, han participado 50 profesionales de distintos ámbitos y han puesto especial énfasis en el hecho de que hay una "brecha entre lo que realmente está sucediendo y lo que se registra oficialmente", ya que la complejidad en la detección de la violencia contra los menores se basa en que no afecta a todos los niños por igual, puesto que algunos son más vulnerables, como las personas con discapacidad. Unos datos que muestran que, en el caso de las niñas, las tasas de violencia son más elevadas.