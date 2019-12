Denuncian que se ha impedido la presentación del libro de Miguel Urbán en La Bolsa de Bilbao: "Al Gobierno vasco y al Ayuntamiento les ha dado miedo"

Estaba previsto que el libro 'La emergencia de Vox. Apuntes para combatir a la extrema derecha española', del eurodiputado de Unidas Podemos Miguel Urbán se presentase este lunes en el centro municipal de La Bolsa de Bilbao. No obstante, sus responsables han denegado que se celebre el acto argumentando "no se va a proceder a ceder la sala solicitada toda vez que los centros municipales no son espacios destinados a tratar temas de índole estrictamente política, religiosa o sindical".

"He participado en cuatro actos en la Bolsa de Bilbao, todos ellos políticos. En enero con los mismos convocantes, organizamos el mismo acto hablando sobre la extrema derecha en Europa, simplemente que no ponía Vox. Lo único que puedo entender es que al Gobierno vasco y al Ayuntamiento de Bilbao les ha dado miedo y cuando te empieza a dar miedo hablar de estas cosas es que has perdido. Tanto el Gobierno vasco como el Ayuntamiento presentan sus programas en La Bolsa ¿no se hace política? Claro que sí, claro que hablan de política en La Bolsa. Solo puedo entender que es el miedo y el temor por lo que no han permitido un acto de estas características en La Bolsa", ha denunciado Urbán durante la presentación de su libro, que finalmente ha tenido lugar en el local Hika Ateneo.

Por su parte, las organizaciones sociales promotoras de la presentación del libro, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Hitz & Hitz Fundazioa y OMAL han tachado esta acción de "un caso de censura proveniente de una institución municipal".

En el libro, Urbán da algunas claves sobre el auge de la extrema derecha en España y en concreto con la llegada de Vox, algo que trata de explicar señalando que en la actualidad se está viviendo "un giro autoritario no solo europeo, sino mundial", pero "no cree que se esté volviendo al fascismo, sino a un reflote autoritario más allá de Vox". Para combatirlo, indica, "no hay fórmulas mágicas", pero la solución, en su opinión, reside en hacer comunidad. Comunidades a nivel mundial como la del movimiento feminista o a nivel local como los pensionistas de Bizkaia.

La ilusión no ha cambiado de bando

En concreto, sobre la llegada de Vox ha criticado que "nadie habla de su programa económico, ni los medios de comunicación, ni los propios políticos" y que para combatirlo "el antifascismo clásico no sirve, porque Vox entra en las casas a través de las redes sociales y eso es algo nuevo". Para Urbán, a diferencia de otros colectivos o partidos de extrema derecha como Hogar Social Madrid o España 2000, Vox "no es tan estigmatizable" y eso hace que atraiga a la gente joven, ya que, según ha señalado "Vox ha robado las juventudes al PP".

Otro de los capítulos del libro del eurodiputado analiza las fake news y el poder de los medios de comunicación, los cuales tienen como foco de su agenda partidos como Vox. "Cuando surgió Podemos se gritaba sí se puede, ahora se grita a por ellos, pero ese no es un grito de ilusión, sino de revancha", ha concluido al hablar sobre medios de comunicación que publican informaciones sobre que "la ilusión ha cambiado de bando". Urbán ha finalizado su intervención explicando el objetivo de su libro: animar a las personas a que debatan y analicen para poder ganar la batalla a la extrema derecha y volver a decir "no pasarán".