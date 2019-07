El PP propone prohibir por ley los homenajes a etarras y que se castiguen aunque no se celebren

ETA se ha disuelto, pero su sombra en Euskadi aún es alargada. Ahora, los coletazos del terrorismo son los homenajes públicos a terroristas a su salida de prisió o a quienes estuvieron "vinculados" con la organización, fiestas populares en las que se ensalza a la banda terrorista, pintadas... Son los conocidos como 'ongi etorris' (bienvenido en euskera). Ahora, el presidente del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su partido ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para ampliar el delito que ya existe de convocatoria de actos de homenaje a terroristas y extenderlo a la "recepción pública y/o concesión de honores a personas condenadas por delitos de terrorismo". La iniciativa pretende extender el reproche penal a los homenajes a su mera convocatoria, con independencia de que finalmente se celebren o no. Además, la proposición reclama que todos los delitos por terrorismo no prescriban, no solo los que hayan causado la muerte de una persona.

Casado ha realizado este anuncio aprovechando su presencia en la primera jornada de la 'Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco' que, organizada por las Nuevas Generaciones del PP bajo el lema 'La España del futuro', se desarrolla a lo largo de todo el fin de semana en el museo Artium de Vitoria.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) se encarga de poner cifras a esos 'ong etorris'. En 2018 se produjo un aumento exponencial de este tipo de actos respecto a 2017. Mientras en 2016 se documentaron tres actos de enaltecimiento, en 2017 y 2018 la escalada no ha tenido fin. En 2017 Covite documentó 76 actos de enaltecimiento del terrorismo de ETA: 48 homenajes a terroristas, 12 jornadas de homenaje a la trayectoria de ETA, diez fiestas populares en las que se hizo referencia explícita a ETA y seis pintadas o pancartas en las que se agradece a la banda su trayectoria.

En su intervención, Casado ha destacado que la derrota de ETA comenzó hace 22 años con el asesinato del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco y, tras recordar que la banda ha dejado de matar, ha defendido que "todavía es necesario escribir su relato de derrota, así como la victoria de las víctimas y de todos los demócratas".

"A ETA la derrota España, la nación, respaldando al Estado de Derecho", ha subrayado, antes de rechazar que quienes han hecho posible la derrota de ETA sean "terroristas blanqueados o cómplices políticos de la banda disfrazados de 'artesanos de la paz'".

La ley como garantía de convivencia

Asimismo, ha insistido en que "la ley y su cumplimiento nunca ha sido el obstáculo para la convivencia libre de una sociedad", sino "su garantía y su condición de posibilidad, sea en el País Vasco, en Cataluña o donde sea".

La proposición de ley para ampliar el delito que ya existe de convocatoria de actos de homenaje y extenderlo a la "recepción pública y/o concesión de honores a personas condenadas por delitos de terrorismo también recoge la prescripción de los delitos del terrorismo, ya que en la actualidad solo se consideran imprescriptibles los delitos de terrorismo que hayan causado la muerte de una persona. El PP cree que se debe extender a todos los que colabores, ayuden, organicen o financien el terrorismo.