"El objetivo de 'Click' es reivindicar el fotoperiodismo cántabro, que tiene un nivel muy alto"

El fotoperiodista Joaquín Gómez Sastre, colaborador de eldiario.es, impulsa la exposición 'Click' junto a su compañero Javo Díaz Villán. Este proyecto muestra el trabajo de los fotoperiodistas cántabros y celebra su cuarta edición a partir del 15 de noviembre en el Casyc. La iniciativa reúne las fotografías de 27 reporteros gráficos en todos los ámbitos y se puede ver hasta durante un mes en la sala santanderina.

¿En qué consiste esta iniciativa?

Es una muestra de fotografías de fotoperiodistas cántabros que recopila imágenes de todos los ámbitos, desde local a lo internacional, y aborda todos los temas, más atemporales, personales o que marcaron la actualidad del año pasado. Otro de los objetivos es rendir homenaje a algún compañero de profesión ya fallecido, y este año será a los hermanos Alejandro y Tomás Quintana, pioneros y referentes en Cantabria.

¿Hay algún cambio en 'Click' respecto al año pasado?

Se celebrará de forma similar. Este año son 27 los fotoperiodistas que participan, cifras similares a otras ediciones, y participan los mismos fotógrafos, prácticamente. Al ser voluntario, yo les pido las obras y los hay que, por cuestiones de trabajo, por ejemplo, no me las pueden enviar este año. Por otro lado, tenemos intención de volver a hacer una mesa redonda para reflexionar sobre la profesión.

¿El fotoperiodismo en Cantabria necesita un impulso y se consigue con eventos como este?

Yo creo que el objetivo que nos hemos marcado en esta y ediciones anteriores es reivindicar, visibilizar y poner en valor el trabajo de los fotoperiodistas cántabros. Cualquier iniciativa que tenga que ver con la realización de exposiciones, mesas redondas o charlas ayudan a la profesión. También es importante y cabe destacar que este año se haya creado la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Cantabria. Así que yo creo que, algún paso, aunque sea pequeño, vamos dando.

¿Se mitifica el fotoperiodismo, por ejemplo, de guerra, y no se valora o da tanta visibilidad a otros tipos?

Al final, parece como que es más cool o más profesional ser fotógrafo de guerra, pero, para mí, tiene el mismo mérito y el mismo valor que el que tiene el trabajo de un fotógrafo local en una ciudad pequeña, por ejemplo. Trabajan con la misma profesionalidad, lo que pasa es que parece que tiene más heroicidad el típico fotoperiodismo de guerra. Lo bueno de los fotoperiodistas que tenemos en Cantabria es que hay gente que trabaja a nivel local, regional, nacional o internacional, tenemos todos los aspectos.

¿El fotoperiodismo es un sector en auge?

No, yo creo que no. No creo que crezca el número de fotoperiodistas, pero 'Click' sirve para que se conozca a todos. Hay algunos que, al no publicar en un medio local, no se sabe muy bien qué están haciendo porque no se ve tanto su fotografía. Lo que intentamos en 'Click' es que se vea qué está haciendo distinta gente, aunque esté fuera de Cantabria. Muchos trabajan a nivel internacional y publican en medios internacionales que aquí no se ven.

¿Prefiere trabajar en un medio o ser freelance?

A veces te ves obligado a ser freelance porque en ningún medio te hacen un contrato, que da más seguridad y garantías. Por otro lado, te ofrece la libertad de hacer tus temas, no tienes ataduras, límite de tiempo y no estás obligado a estar sujeto a la información que te pidan.