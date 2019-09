Vox pone en valor su voto en Santander y recuerda al equipo de gobierno PP-Cs que "está en minoría"

"Parece ser que el señor Ceruti todavía no se ha dado cuenta de que el equipo de Gobierno no cuenta con la mayoría para que sus propuestas sean aprobadas en el Pleno". Con estas palabras, el único edil de Vox en Santander, Guillermo Pérez-Cosío, ha puesto en valor su voto y ha recordado a la coalición PP-Ciudadanos que gobierna en minoría en la ciudad.

Pérez-Cosío se opone al nombramiento del nuevo director general de Urbanismo, Antonio Bezanilla, que ha tenido que devolver su sueldo al no validar el Pleno de la Corporación sus retribuciones. Este hecho evidenció el flanco débil de un equipo de gobierno que al menos necesita un voto de la oposición para alcanzar la mayoría absoluta, en este y otros asuntos de más calado por venir, como es la aprobación del presupuesto municipal de 2020. Si ese voto es el de Vox, Pérez Cosío les recuerda ahora que tiene su propio criterio para darlo o denegarlo.

Y es que Pérez-Cosío se opone a la fijación de un sueldo para los diversos directores generales en el Consistorio. "No se trata solo de una cuestión de programa electoral en busca de la reducción del gasto municipal, sino de puro sentido común, porque Santander ya cuenta con funcionarios y personal laboral de primer nivel que además realizan su trabajo de manera impecable", ha señalado.

Vox proponía en su programa electoral la reducción de direcciones generales en el Ayuntamiento y Pérez-Cosío quiere dejar claro ahora que "Javier Ceruti [concejal de Urbanismo y cabeza visible de Ciudadanos] no se puso en contacto conmigo en ningún momento para solicitarme su apoyo a la contratación del nuevo director general de Urbanismo. Pero tampoco para la fijación de su sueldo, que es el principal problema ahora mismo, ya que el Pleno rechazó la propuesta de retribuciones de ese nuevo alto cargo".

El director general de Urbanismo, Antonio Bezanilla, tuvo que devolver su sueldo de agosto al echar abajo el Pleno de la Corporación las retribuciones de los nuevos directores generales. El equipo de gobierno, y el concejal que lo nombró, Javier Ceruti, consideran que es posible regularizar esta situación en un próximo pleno, pero para ello es necesario parte del concurso de la oposición.

Ceruti, por conversaciones privadas con otros portavoces, se ha mostrado "optimista" a la hora de obtener apoyos, pero la oposición, que no era partidaria hace dos semanas de crear más direcciones, no ha dicho todavía que vaya a cambiar de opinión y en esa tesitura el voto de Vox sería importante en el juego de mayorías.

Vox considera "contradictorio" que el responsable de Urbanismo señale que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana va a ser dirigido por los servicios del Ayuntamiento, "pero en cambio lleve a cabo un gasto extra en la contratación de un nuevo director general para el área de Urbanismo, cuya necesidad no ha explicado a la oposición en ningún momento. Esto no quiere decir que esta persona no esté capacitada para dicho cargo, que evidentemente lo está", ha concluido Pérez-Cosío a través de una nota de prensa.