La oposición reclama "soluciones" para Escenario Santander tras la quiebra de la empresa concesionaria

La continuidad de Delfuego Booking al frente de Escenario Santander está en entredicho tras la declaración de la empresa en concurso de acreedores. Las deudas de la sociedad tras el fallido concierto de David Guetta en la ciudad y el fracaso de público del festival organizado este verano en La Campa han llevado a la concesionaria de este espacio público a una situación muy comprometida, que deja en manos del Ayuntamiento la resolución del contrato.

Ante esta situación, la oposición municipal en bloque ha salido este miércoles a exigir al equipo de Gobierno que lidera Gema Igual (PP) que busque "soluciones" de la manera más urgente posible para poner fin a las incertidumbres que han surgido ante la inminente quiebra de la empresa adjudicataria de Escenario Santander, que puedo poner en peligro la programación y el normal desarrollo de la actividad en un espacio de propiedad municipal.

En este sentido, el primero en tomar la palabra ha sido el portavoz del Grupo Municipal del PRC en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, que ha reclamado a la alcaldesa que "clarifique y solucione con rapidez" la situación en la que queda Escenario Santander después de que la concesionaria, la empresa Delfuego Booking, haya presentado concurso voluntario de acreedores, al tiempo que ha instado a la regidora a incluir este asunto en la Comisión Informativa de Acción Cultural convocada para el próximo martes día 25.

El regionalista se ha expresado así después de conocerse que el Juzgado de lo Mercantil de Santander declaró el pasado viernes en suspensión de pagos a Delfuego Booking S.L., que formó la Unión Temporal de Empresas La Campa junto a la empresa madrileña Heart of Gold para la organización por primera vez de los conciertos celebrados en La Magdalena durante la Semana Grande.

Para el regionalista, "el PP, que se ha puesto de perfil durante semanas" en relación al "no concierto de David Guetta", tiene ahora que "dar muchas explicaciones a los santanderinos sobre qué va a pasar con la gestión de una infraestructura que costó 4,5 millones de euros a la ciudad". Además, ha manifestado que, si la empresa declara un pasivo de un millón de euros y solo 20.000 euros en tesorería, "hoy por hoy no puede ofrecer ni la solvencia técnica ni las garantías económicas mínimas para el desarrollo de la actividad".

Por otra parte, Fuentes-Pila ha explicado que Escenario Santander publicita y vende entradas para conciertos previstos hasta en marzo del próximo año. "Lo que la ciudad no se puede permitir es seguir en boca de todo el mundo por más conciertos cancelados", ha dicho el regionalista, por lo que ha exigido al equipo de Gobierno "seriedad, celeridad, responsabilidad y transparencia" con los santanderinos.

Devolución de las entradas

Por su parte, el secretario general del PSOE, Pedro Casares, ha pedido a Igual que el Ayuntamiento busque una solución "clara y urgente" para Escenario Santander. En este sentido, el líder socialista ha considerado prioritario que se devuelva el dinero de las entradas a los cerca de 10.000 asistentes al espectáculo del Dj francés, previsto para el pasado 28 de julio y que el artista internacional canceló en el último momento por problemas técnicos de su avión privado.

Ante la declaración del concurso de la empresa Delfuego Booking, Casares ha subrayado que "no parece probable" que la concesionaria ofrezca las "garantías suficientes" para seguir gestionando Escenario Santander, cuando ha presentado suspensión de pagos, al entrar en concurso voluntario de acreedores.

El concejal del PSOE ha recordado también en un comunicado que, sobre la prórroga de la concesión de los conciertos de las fiestas de la capital cántabra, su partido ya manifestó en el Pleno del pasado 29 de agosto que no se podía hacer, dado que la empresa no había cumplido con lo pactado.



"La alcaldesa negó entonces esta posibilidad, diciendo que no era una decisión política sino técnica y ahora cambian la versión. ¿Qué ha cambiado ahora?" se pregunta el portavoz del grupo municipal socialista, que ha señalado que "no se puede prorrogar no porque no hayan devuelto las entradas, sino porque no habían cumplido con el cartel de los conciertos".



En cualquier caso, para el edil del PSOE y jefe de la oposición, el Ayuntamiento no puede permitir que la empresa no devuelva el dinero de las entradas. "La prioridad debe ser que los asistentes recuperen el dinero de las entradas de David Guetta", ha sostenido al respecto. "Las 10.000 personas que fueron al concierto pagaron por una actuación que no se produjo, y si el artista ha devuelto el caché, la promotora tiene todo el dinero de las entradas para realizar la devolución", ha argumentado.



Además, en cuanto a los gastos de producción del contrato, Casares señala que los que se están haciendo públicos estos días son "mucho mayores" que los que se presentaron en la documentación para ser los adjudicatarios de los conciertos.

De la misma forma, el líder socialista quiere saber qué va a pasar con la subvención de 106.000 euros que el Ayuntamiento daba para la organización de los conciertos de la Semana Grande. "¿Se ha abonado ya dicha cantidad? ¿Es posible que deba devolverse, al menos una parte de ella? "Precaución, porque estamos hablando de dinero público", se ha cuestionado.

Responsabilidad del PP

También Izquierda Unida de Santander ha recalcado que el Ayuntamiento actúa "tarde y de manera insuficiente" en un "vano intento" de eludir su responsabilidad ante los afectados por la cancelación del concierto de David Guetta.



"Como siempre, el Ayuntamiento de Santander llega tarde", ha considerado el edil de IU, Miguel Saro, en un comunicado difundido después de que la empresa cántabra promotora del espectáculo haya sido declarada en concurso de acreedores y el Consistorio haya denegado a la UTE que formó con Heart of Gold la prórroga para celebrar los conciertos de la Semana Grande.



"Esta decisión no tiene ninguna utilidad", ha sostenido este edil, que ha explicado al respecto que al haber solicitado el concurso "difícilmente iba a poder desarrollar la misma actividad del año 2019".



"Lo que debería haber hecho el equipo de gobierno municipal es exigir a los licitantes del contrato de La Campa algún tipo de garantía o seguro qué cubriera las cancelaciones de los conciertos", ha argumentado Saro. De esta forma, ha considerado, "los afectados hubieran tenido algún tipo de garantía de reparación de sus daños, frente a las negras expectativas que tienen actualmente".