Aburto dice que el Ayuntamiento "ni prohíbe ni censura" a C.Tangana pero con dinero público no se apuesta por esa música

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, ha considerado una "barbaridad" que se "mezcle con la libertad de expresión" la cancelación del concierto de C.Tangana en las fiestas y, en este sentido, ha subrayado que el Ayuntamiento "ni prohíbe ni censura nada" y "la prueba más papable" de ello es la actuación que finalmente hará el rapero en una sala bilbaína.

"Nosotros lo que queremos es que en Aste Nagusia los valores estén presentes", ha señalado en declaraciones a Europa Press el regidor de la capital vizcaína, que ha insistido en que "con dinero público no se puede apostar por ese tipo de música".

El Ayuntamiento de Bilbao anunció el pasado día 9 la cancelación del concierto de C. Tangana, que inicialmente se había anunciado para este sábado 24 en el Parque Europa, después de que cerca de 10.000 personas reivindicaran en menos de 24 horas que su concierto fuese excluido de la Aste Nagusia de Bilbao por sus letras "machistas".

Desde el Consistorio aseguraron, entonces, que la decisión fue tomada por "la obligación de no visibilizar ese tipo de mensajes que denigran a las mujeres" y el rapero respondió este pasado jueves, a través de sus redes sociales, que "censurar y prohibir no es la forma de educar" y anunció una actuación gratuita este mismo sábado en una sala bilbaína "contra la censura institucional".

Según ha manifestado este viernes el alcalde de Bilbao, "nosotros ni prohibimos ni censuramos, para nada". "Mezclar esto con la libertad de expresión es tal barbaridad que es algo que todavía que no consigo entender. Nosotros ni hemos censurado ni hemos prohibido", ha insistido.

En este sentido, ha afirmado que los responsables municipales lo que han hecho es "un ejercicio de libertad, que era elegir entre contratar o no contratar" y optaron por "no contratar porque creíamos que nos habíamos equivocado y porque, cuando se hace de la música un elemento de cosificación de la mujer, de degradación de la mujer, de que la igualdad brilla con su ausencia, con dinero público no se puede apostar por ese tipo de música".

VALORES EN ASTE NAGUSIA

"Es lo que hemos hecho sencillamente, y lo hemos hecho después de reflexionar en lo que hacíamos. A partir de ahí, la prueba más papable de que ni hemos censurado ni hemos prohibido es que mañana, según parece, va a haber un concierto al cual irá el que quiera y el que no quiera no irá", ha manifestado.

Preguntado si ve como una provocación al Ayuntamiento que la actuación coincida el mismo día en el que estaba previsto inicialmente su concierto en la programación de fiestas, ha indicado que "probablemente tengan esa intención, entre otras", pero, en todo caso, el Ayuntamiento trabaja para que "en Aste Nagusia los valores también estén presentes en la medida de lo posible". "Lo que hagan otros es responsabilidad de otros", ha concluido.