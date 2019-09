La Fiscalía afea a jueces de Álava que cierren casos de corrupción en puertas de la sentencia del 'caso De Miguel'

Preocupación por la violencia de género, los abusos y los delitos con menores de 14 años

La memoria de la Fiscalía explica en 227 páginas el balance de actividad y la evolución de la criminalidad, aunque los datos concretos no son muy exactos por problemas a la hora de registrarlos, como ocurre con la no contabilización de los casos sin autor conocido, que hacen bajar de manera clara las estadísticas, según se advierte en el documento. Los fríos números ya fueron publicados meses atrás y adelantados por este periódico en agosto, y esta memoria recoge más un análisis cualitativo de los datos. Se constata, por ejemplo, la preocupación por la frecuencia con la que las víctimas de violencia de género que tienen concedidas órdenes de protección piden su retirada. Además, el 30% de las víctimas son extranjeras y su vulnerabilidad es mayor, según el ministerio público. En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, la mayoría se registran en verano y coincidiendo con las fiestas patronales. Según la Fiscalía, ello no quiere decir que haya más casos, sino que las campañas de concienciación van funcionando e incrementando las denuncias. También se reitera el problema de lograr condenas de casos de abusos sexuales a menores cuando el peso de la prueba recae en el testimonio de víctimas a veces de muy corta edad y los acusados son personas de su círculo más cercano, desde familiares hasta educadores o entrenadores. De ahí la propuesta que ha trascendido de instalar cámaras en casos muy concretos para lograr una verificación adicional de las denuncias. La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha manifestado este martes que esa medida no entra en sus planes. En Álava preocupa especialmente la falsificación de documentos para obtener o bien la nacionalidad o bien el acceso a prestaciones sociales. En cuanto a la jurisdicción de menores, hay casos graves de violencia de género o acoso entre personas muy jóvenes hasta el punto de que hay expedientes que quedan archivados al ser los autores menores de 14 años y, por lo tanto, estar exentos de responsabilidad penal.