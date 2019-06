El Parlamento Vasco no tramitará una ley de protección a denunciantes de corrupción

El Parlamento Vasco ha rechazado este jueves la tramitación de una ley para la protección de denunciantes de irregularidades y corrupción promovida por Elkarrekin Podemos y apoyada por EH Bildu. El texto ha sido rechazado por los partidos del Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, mientras que el PP se ha abstenido. La oposición suma mayoría en el pleno por un sólo voto, pero aunque los 'populares' hubieran sido partidarios de la admisión a trámite de esta iniciativa legislativa habría decaído igualmente por la baja de una de sus representantes, Juana Bengoechea, que reconfigura los equilibrios en las votaciones.

La representante de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga presentó hace varios meses la propuesta junto a los tres anestesistas que dieron el paso de alertar de filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza. También ha mencionado en su intervención ante el pleno de la Cámara a Ainhoa Alberdi -que denunció el 'caso De Miguel'- y a Diego Garteiz -'caso Pinosolo'-. Según sus datos, en Europa un 81% de personas que conoce este tipo de situaciones no las denuncia por "miedo". Y ha afeado que la iniciativa haya tenido en Euskadi más votos en contra (37 de 75) que en el Parlamento Europeo (29 de 750). Elkarrekin Podemos ha contado con el apoyo de EH Bildu. Su portavoz, Larraitz Ugarte, ha advertido de la "impunidad" imperante en Euskadi y ha ironizado que no es extraño que no se desee dar el paso de denunciar, ya que luego existen "represiones".

Desde los partidos del Gobierno, David Latxaga (PNV) ha indicado que la "solvencia" del texto de la oposición "brilla por su ausencia". Ha añadido que sólo persigue "mantener una llama mediática en torno a determinado asunto", por la OPE de Osakidetza. También Natalia Rojo (PSE-EE) ha diagnosticado que no se busca legislar sino un "titular". Y ha agregado que "Elkarrekin Podemos está siendo el grupo que más trabas pone a las políticas de transparencia y regeneración" en el Parlamento. "Lecciones ni en esto ni en nada de nadie", ha protestado la socialista. Al haber intervenido en el turno de explicación de voto, no han dado pie a la réplica de Macazaga.

Ambos portavoces se han referido a que la ley se solapa con otras iniciativas ya en trámite. Han aludido a la propuesta de Ley de Transparencia de PNV y PSE-EE, actualmente avanzada. Han acusado a Elkarrekin Podemos de bloquear los trabajos de la ponencia. La última reunión se celebró en marzo y, según esta formación, ha quedado igual de parada que el resto de la actividad, minimizada por las vacaciones de Semana Santa y la doble cita electoral de abril y mayo.

Hay una tercera normativa de contenido similar en trámite. En este caso es de EH Bildu y busca la creación de oficina anticorrupción. El Gobierno, en este caso, sí dio luz verde a la tramitación, si bien el texto ha quedado bloqueado 'sine die' porque las tres diputaciones, en manos igualmente de PNV y PSE-EE, la recurrieron por invasión de competencias ante la Comisión Arbitral, una suerte de corte constitucional interna.

En cuanto al PP, ha asegurado que comparte el fondo, pero ha indicado que la denuncia de delitos es competencia exclusiva de la Justicia y que es allí donde las investigación tienen plenas garantías. Javier Ruiz de Arbulo ha cuestionado también que una norma autonómica quisiera tener efectos sobre el ámbito foral.