El Gobierno de Urkullu se examina en el Parlamento Vasco por la crisis del vertedero de Zaldibar

El Parlamento Vasco, en puertas de unas elecciones ya convocadas el 5 de abril, ha quedado disuelto y sin actividad. Sin embargo, existe un órgano 'de guardia' llamado diputación permanente para resolver asuntos que sean urgentes tanto entre legislaturas como en períodos vacacionales. Se activa pocas veces, pero en este ocasión, este martes, examinará al Gobierno de Iñigo Urkullu por su gestión de la crisis de Zaldibar, catalogado inicialmente como "accidente laboral" por el lehendakari, que luego se convirtió en catástrofe natural y que ahora adquiere ya tintes de problema de salud pública. Los cuerpos de dos operarios siguen atrapados para desesperación de sus allegados.

A instancias de la oposición en pleno (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP), comparecerán el propio lehendakari y sus consejeros de Medio Ambiente (el socialista Iñaki Arriola), de Trabajo (la también socialista María Jesús San José) y de Seguridad (la nacionalista Estefanía Beltrán de Heredia). No intervendrá la titular de Salud, Nekane Murga, a pesar de que parte del foco de las últimas informaciones se ha pasado en los datos de calidad del aire por la acumulación de dioxinas y furanos.

La dimensión de la avalancha: 23.810 camiones

La comparecencia parlamentaria -sólo dos veces un lehendakari ha acudido a la diputación permanente y nunca con el Parlamento disuelto- llega 12 días del desprendimiento del vertedero gestionado por la empresa Verter Recycling en el barrio Eitzaga de la localidad vizcaína de Zaldibar. Son 500.000 metros cúbicos de residuos sobre la AP8, según el dato facilitado en la Cadena Ser por el viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, el único que ha participado en todas y cada una de las reuniones de la mesa de crisis creada en la misma tarde del jueves 6 de febrero. Es un cantidad ingente, propia del vertedero que más residuos ha recibido en Euskadi en los últimos años y que equivale a 23.810 camiones. Puestos en fila, llenarían el recorrido entre Vitoria y Madrid.

Esa zona es colindante con Ermua y está cerca también de la ya guipuzcoana Eibar. En la comarca residen unas 50.000 personas que recibieron el viernes -y se mantiene vigente- la recomendación de no ventilar las casas y de no hacer deporte al aire libre por las sustancias emanadas de los incendios provocados por los gases de la gran masa de residuos, algunos de cuyos focos siguen activos aunque el Gobierno confía en sofocarlos en las próximas horas. Los titulares con la suspensión del partido entre el Eibar y la Real Sociedad hizo ver que aquello no era una exageración. En la comarca los colegios recomiendan a los estudiantes no salir al recreo y se han producido ya movilizaciones ciudadanas. También hay zonas en las que se ha recomendado no consumir agua ni vender productos de la tierra.

El primer sobresalto del operativo especial de emergencia tras la avalancha fue el aviso de que había 10.000 toneladas de amianto entre la lengua del alud. Se trata de un material altamente tóxico. La alerta llegó varias horas después de que ertzainas, bomberos y otros operarios hubiesen iniciado la búsqueda de los dos trabajadores atrapados, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. Ello motivó una parada de los trabajos y la adopción de cautelas adicionales. Este periódico público una fotografía del material empleado por los agentes de la Ertzaintza y que podía estar contaminado tirado en el suelo de una instalación policial. Bomberos han denunciado igualmente que los vehículos no han sido debidamente descontaminados.

Osalan cita a los ertzainas expuestos al amianto

El sindicato Erne, mayoritario en la Ertzaintza, ha informado este lunes en un comunicado que desde este martes el Instituto Vasco de Salud Laboral (Osalan) irá citando uno por uno a los agentes que participaron en las tareas especiales en aquellas primeras horas. No obstante, siempre según el sindicato, la tesis es que no es necesario un examen médico específico ya que el amianto solamente es cancerígeno en exposiciones prolongadas.

Bolsas con uniformes presuntamente contaminados en el suelo y con un mensaje de alerta ELDIARIONORTE.ES

Está pendiente de conocer si Verter Recycling cumplió o no con las obligaciones legales y si los residuos almacenados en el vaso ahora desplomado eran los autorizados por tipo y por cantidad. También si la empresa conocía que, días antes del suceso, ya se habían detectado grietas y deslizamientos que hacía prever una avalancha. 'El Correo' publicó que uno de los trabajadores arrastrados por la masa así lo había hecho saber. Una inspección de 2019 detectó algunas anomalías y Medio Ambiente admitió que estaba "a punto" de sancionar a la compañía antes de lo ocurrido. ¿Por qué no había concretado ese paso?

Los furanos y el asesinato en Ucrania

El segundo sobresalto -después de varios días defendiendo la calidad del aire en el entorno de Zaldibar- fue la recepción de los análisis realizados en Madrid por el CSIC sobre dioxinas y furanos. Se detectaron concentraciones hasta 40 ó 50 veces por encima de la normal. ¿Qué son esas sustancias? ¿Qué efectos tienen? "Conocerán el caso del envenenamiento del presidente de Ucrania hará unos 20 años. Intentaron asesinarlo y le provocaron acné clorado. Es decir le destrozaron la cara. La dosis que le dieron fue brutal. No hablamos de esos niveles", 'tranquilizó' en la rueda de prensa de urgencia para ofrecer estos datos el director de Salud Pública, Juan José Aurrekoetxea.

Los datos se tomaron el día 9 y se comunicaron el día 14 a las 19.30 horas. Ese mismo día el Gobierno había insistido en repetir los mensajes de que todo iba bien. El alcalde de Ermua, Txitxo Abascal, incluso envió un 'email' a todos los funcionarios recordándoles que los datos eran positivos -era muy visible un 'emoji' verde- y animándoles a explicárselo a todos sus vecinos.

Fue muy comentada la ausencia del lehendakari y todos los consejeros implicados en los cuatro primeros días tras la avalancha. El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, se vio obligado a borrar un mensaje en Twitter con fotografías de su tiempo de ocio en otras montañas de Bizkaia. La estrategia del Ejecutivo viró coincidiendo con la decisión de convocar elecciones. Ese lunes 10 de febrero no sólo el lehendakari hizo sus primeros comentarios, los consejeros de Seguridad y Medio Ambiente dieron una rueda de prensa e incluso se acordó a probar un fondo extraordinario de ayudas que no ha acabado de concretarse.

Desde entonces, Urkullu ha pasado por Zaldibar y ha presidido la mesa de crisis varios días. Uno de sus asesores más cercanos, el secretario general de Presidencia, Txus Peña, ha pasado a coordinar los trabajos e incluso ha tomado la palabra este lunes en una charla multitudinaria en Ermua que ha llenado un teatro y que los vecinos que no cabían han podido seguir en la calle a través de una pantalla gigante.

El Gobierno recalca que sigue en permanente monitorización del entorno de Zaldibar. La "prioridad" es hallar los cuerpos de los trabajadores sepultados, aunque ya se ha iniciado el plan para la retirada de residuos, un trabajo arduo y laborioso que tiene como hándicap lo inestable del terreno y el riesgo de nuevos deslizamientos. Hay trabajo para seis meses y pocas certezas. "Pero no va a salir un cubo de esa zona sin que se haya revisado hasta el final", reitera gráficamente una fuente que participa en el operativo.