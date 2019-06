El Museo Guggeheim Bilbao estudia ampliar la gratuidad hasta los 18 años a partir de 2020

El Patronato de la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao ha conocido este lunes la presentado a estudio de un nuevo esquema de tarifas de aplicación a partir de 2020, diseñado para adecuarlas a las expectativas de las nuevas audiencias, mejorar la experiencia del visitante, intensificar el vínculo con la sociedad y aprovechar las ventajas que aporta el uso de recursos tecnológicos, entre las que se incluyen medidas como ampliar la gratuidad hasta los 18 años.

Además, se contempla mejorar las bonificaciones en los precios para estudiantes y pensionistas, establecer días con precio reducido y promover la venta online con tarifas más ventajosas que las de taquillas, como parte de una estrategia que garantiza la sostenibilidad económica del Museo. Se prevé que el Patronato apruebe en su reunión de diciembre las medidas concretas para entrar en vigor a partir del 1 de enero del año próximo.

El Patronato de la Fundación del Museo Guggenheim Bilbao se ha reunido bajo la presidencia del lehendakari, Iñigo Urkullu, y con la asistencia del diputado general de Bizkaia y presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación, Unai Rementeria; el consejero de Cultura del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria; la diputada foral de Euskera y Cultura, Lorea Bilbao; el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, representantes de las empresas y entidades que forman parte del máximo órgano de gobierno de la Fundación; y los directores de los Museos Guggenheim de Nueva York y Bilbao, Richard Armstrong y Juan Ignacio Vidarte.

Según ha informado el Museo, la reunión ha dado comienzo con el balance de la actividad del Museo durante los cinco primeros meses del año, en los que, a fecha de hoy, la cifra de visitantes se sitúa en 443.670 personas, 99.630 más de las previstas para el período.

IMPACTO EN MEDIOS

A lo largo de la sesión, los miembros del Patronato han podido conocer el impacto económico que la presencia del Museo en los medios de comunicación tuvo durante 2018, que alcanzó un valor de 37.438.909 euros para 20.099 noticias y una audiencia de 5.700 millones de personas.

De este modo, el Museo Guggenheim Bilbao ha sido el museo español con mayor visibilidad en Alemania, Francia, Portugal y Reino Unido, ocupando la tercera posición en el Estado en el ranking de noticias de museos tras el Prado y el Reina Sofía. En la reunión se han aprobado también las cuentas de la Fundación correspondientes al ejercicio de 2018.

Durante la reunión se ha dado cuenta del estado de ejecución del Plan Estratégico, en el que, entre otras cuestiones, se ha presentado el discurso artístico que informa la línea argumental de la programación del período 2019-2020 que, en términos generales, refleja, en su diversidad, la "amplia visión" del Museo sobre el panorama cultural de nuestro tiempo, examina las "profundas transformaciones que ha experimentado el mundo en los últimos 150 años, con especial atención a las últimas décadas, y pone de relieve el papel de las mujeres artistas en la evolución del arte contemporáneo".

Asimismo, dentro de las iniciativas estratégicas, se ha realizado una revisión de la programación educativa del Museo, con una especial atención a la comunidad y a los valores sociales a través de siete líneas de actuación.

EXPOSICIONES

Por último, en esta sesión se han avanzado al Patronato algunas de las exposiciones en las que se está trabajando para el siguiente ejercicio, entre las que se cuentan las dedicadas a figuras cruciales del arte de nuestro tiempo, como El Anatas, Richard Artschwager, Lygia Clark, Olafur Eliasson, Lee Krasner o Lynette Yiadom-Boakye, así como las videoinstalaciones de autores como Vito Acconci, Alex Reynolds y Rachel Rose para la sala Film & Video.

Además, la programación incluirá una presentación de obras de Vasily Kandinsky como parte de las muestras bienales producto de la Renovación del Acuerdo de Gestión firmado con la Fundación Guggenheim, que incluirá un conjunto excepcional de piezas de este artista fundamental nunca antes vistas en Bilbao. Este calendario expositivo muestra el "compromiso" del Museo con la exhibición del trabajo de mujeres artistas y destaca su papel en el desarrollo del arte contemporáneo.

Por otra parte, esta misma tarde ha tenido lugar una reunión del Consejo de la sociedad Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, que ha aprobado la donación de cuatro obras de arte para la Colección Propia del Museo Guggenheim Bilbao. En concreto una obra de Henri Michaux, 'Sin título, 1981', donada por Archives Michaux, y tres obras de Jenny Holzer: Survival: Men Don't Protect you Any More, 1989, There Was a War, 2019 y For Bilbao, 2019, donadas por la artista.