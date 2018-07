Osakidetza no investiga las anomalías en los exámenes de Neurocirugía y Cirugía Torácica

El Servicio Vasco de Salud no está investigando los indicios de irregularidades en las oposiciones de dos categorías médicas, Neurocirugía y Cirugía Torácica, en las que se repiten el patrón de que las mejores notas en la prueba teórica, unos resultados casi perfectos para un ejercicio de elevada dificultad, las han obtenido los colegas de hospital del autor del examen, como informó este periódico. No hay "ninguna información nueva que dar" respecto a estas especialidades, ha informado este viernes la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, en el marco de una rueda de prensa de balance de la actividad sanitaria en lo que va de 2018. Una de las hipótesis lanzadas por los responsables del Departamento de Salud cuando empezaron a sucederse las denuncias de favoritismos y manipulación es que no se podía descartar la existencia de opositores brillantes ni castigar el talento. En el entorno de Múgica esa explicación a los resultados anómalos en ambas categorías sigue formando parte del argumentario. "Pido prudencia y rigor", ha repetido Múgica ante las preguntas de los periodistas.

La directora general del ente ha recalcado que, por el momento, se han concluido las investigaciones internas en cuatro categorías y que en tres de ellas, Anestesiología, Cardiología y Angiología, se ha acordado repetir el examen a pesar de que "no ha demostrado que haya habido filtración a día de hoy". ¿Por qué se hace entonces? Cuando se realizó el anuncio se habló de defectos en el modelo de examen y en la corrección. Sin pruebas de que hubo manipulación o favoritismos, los mismos tribunales se encargarán de la repetición: "En general no se van a cambiar". Se da la circunstancia de que en el caso de Cardiología, un integrante de ese comité alertó antes del examen de que se podían producir filtraciones y denunció en un acta posterior a las pruebas que había indicios de ello. "No se ha podido objetivar nada", ha insistido Múgica preguntada expresamente por esa categoría.

Por otro lado, siguen abiertas cuatro investigaciones más en Traumatología, Urología, Aparato Digestivo e Intensivos. Una semana después del anuncio de la medida y ante la insistencia en que no hay pruebas de filtraciones se desconoce el motivo de la apertura de estos expedientes. "Osakidetza dará la oportuna información. En las que se detecte algo Osakidetza hará las actuaciones", ha apostillado Múgica.

La directora de Osakidetza se ha referido también al 'email' revelado por EH Bildu en el Parlamento en el que se ponía de manifiesto una manipulación en una convocatoria de ascenso a una jefatura en el Hospital Universitario de Álava, coincidente en el tiempo con la OPE pero que no forma parte de ella. Se da la circunstancia de que la beneficiaria de la plaza era integrante del tribunal evaluador de la categoría de Angiología de la OPE. Múgica se ha limitado a repetir que "se ha abierto un expediente" para analizar estos hechos y se ha negado a adelantar conclusiones o a valorar el contenido del correo electrónico, en el que se alude a la creación de un tribunal 'a la carta' para lograr la plaza. Eso sí, la responsable del Servicio Vasco de Salud ha dicho que éste sería un "caso aislado" porque "con carácter general" se cumple la normativa en los procesos de promoción interna.