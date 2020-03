El PNV afea a Sánchez el "cambio de criterio radical" de paralizar la actividad económica no esencial

En un duro comunicado hecho público este sábado a través de sus redes sociales, el PNV -uno de los socios principales del Gobierno de Pedro Sánchez- ha afeado al presidente su cambio de criterio "radical" y el haber anunciado este sábado que paraliza durante dos semanas la actividad económica considerada no esencial. "Todavía el pasado miércoles se votaba en el Congreso de los Diputados un nuevo paquete de medidas contra el Covid-19, y aquel día se dijo que esta medida no era necesaria. Ayer, desde el Gobierno español se nos aseguró que esta medida no se iba a adoptar. Desde algunos ámbitos gubernamentales se nos pidió incluso que se arropara al Ejecutivo para defender esa posición. Hoy, sorprendentemente, se cambia de criterio de manera radical", critica el PNV.

Tanto el PNV como el lehendakari, Iñigo Urkullu, habían defendido en las últimas semanas la no paralización de la economía por considerar que será muy difícil que recupere su vigor tras estar "en coma". "Paralizar toda la actividad económica sería un error", ha llegado a decir públicamente el líder nacionalista, Andoni Ortuzar. Quizás quienes tienen que bajar ahora la persiana ya no puedan levantarla, interpreta el principal partido de Euskadi frente al criterio de otras formaciones como EH Bildu, que sí exigían este endurecimiento del estado de alarma.

Aunque el PNV opta por no valorar con más amplitud la medida anunciada por Sánchez hasta conocer en detalle qué servicios son esenciales y cuáles no, sí desliza que las formas en que se ha dado a conocer no son de su agrado. Remarca que este domingo estaba programada una conferencia de presidentes autonómicos y que los agentes sociales tampoco habían sido informados con gran antelación. "No ocultamos nuestra preocupación por la excesiva unilateralidad y la falta de respeto y comunicación del Gobierno español con instituciones, agentes y partidos que estamos actuando con total lealtad, una actitud que no vemos correspondida", indican los nacionalistas. Desde el Gobierno vasco por el momento no realizarán comentarios, según han indicado fuentes oficiales a este periódico.

Cabe recordar que ya hubo fricciones en el momento de la declaración del estado de alarma. Entonces como ahora, había discrepancias de fondo y de forma entre el PNV y el Gobierno de Urkullu y el Ejecutivo de Sánchez. Sólo unas horas antes de que se decretara el confinamiento general, desde Sabin Etxea y Ajuria Enea se defendía una restricción de movimientos de menor calado -el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, defendió la posibilidad de salir a la calle a hacer deporte aquel sábado-. Además, como el Estado asumía la coordinación de las políticas de Sanidad y Seguridad, el nacionalismo vasco lamentó la excesiva centralización que apreciaba en esta coyuntura.