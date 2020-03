Bizkaia entra en el escenario dos: el coronavirus golpea ya Basauri, Erandio, Getxo o Leioa

El fuerte incremento de casos de coronavirus registrado en Bizkaia en la última semana es especialmente significativo en el entorno de Bilbao. Municipios del área metropolitana como Basauri, Getxo, Erandio o Leioa sobre todo, pero también Etxebarri, Arrigorriaga o Santurtzi presentan elevadas tasas de incidencia en función su población, cercanas ya en algunos casos a los datos ofrecidos por Vitoria, la zona de Euskadi más castigada desde que el 28 de febrero se conoció el primer caso de Covid-19. Este sábado se ha conocido que Bizkaia pasa a un nivel de emergencia 2 de 4 -Álava lleva varios días en 3 de 4-.

Y, como en Álava, en algunos puntos de Bizkaia los servicios sanitarios empiezan ya a filtrar los pacientes. Josean es un joven que lleva en su casa varias semanas encerrado con los síntomas típicos. Aún no le ha observado ningún facultativo. Sospecha que puede tener coronavirus pero no existen certezas. Mantiene conversaciones telefónicas con sanitarios y en ningún momento se le ha planteado la posibilidad de que se le realice la prueba de PCR para realizar un diagnóstico certero aunque la consejera de Salud, Nekane Murga, repite que se están haciendo todos los test posibles para tener una fotografía real. "En cuanto entré en el hospital me dieron ganas de salir corriendo", comenta por su parte Belén, otra paciente que, finalmente, fue atendida por una dolencia que no era el Covid-19.

El epicentro de la pandemia en Bizkaia es Basauri. El viernes tenía registrados 203 casos, casi 5 por cada 1.000 habitantes. En Euskadi sólo en Vitoria ha tenido mayor penetración el Covid-19. Para poner en contexto las cifras, Madrid o Lombardía, las áreas más golpeadas de España e Italia, aún no ha alcanzado los 4 por cada 1.000. La provincia china de Hubei, cuya capital es Wuhan, nunca pasó de una incidencia de 1,16 positivos. Puedes consultar aquí gráficos y mapas.

El hospital de referencia para esa zona es el de Usansolo, en Galdakao, donde se han adoptado medidas organizativas excepcionales desde las consultas de primaria hasta la punta de la pirámide, unas UCI abarrotadas (hay 20 personas en cuidados intensivos de un total de 222 ingresados). Allí falleció la primera persona con Covid-19 en Euskadi a principios de marzo y allí le atendió Encarni, la sanitaria que luego ingresaría en Basurto y que también murió. Por zonas de salud, el área de influencia del ambulatorio de Kareaga tiene más proporción de infectados que la zona de Ariz.

El otro municipio más golpeado es Getxo. Las áreas de Algorta y Las Arenas empiezan a destacarse en el ranking vasco de zonas con más positivos. Ocurre lo mismo con las vecinas localidades de la Margen Derecha Leioa y. Erandio En Getxo hay casi tantos casos como en Donostia (197 por 208) y en Leioa-Erandio son ya 183. La zona de Astrabudua presente niveles similares a los de Basauri o Vitoria.

En cuanto a Bilbao, en la villa se registran 735 positivos, por debajo de la media de su entorno en función de la población. En Vitoria, por ejemplo, hay prácticamente el doble, 1.425, con muchos menos habitantes. No obstante, el crecimiento de los contagios está siendo fuerte y sostenido en los últimos días. Son las áreas de Bombero Etxaniz y Deusto la que más casos han registrado.