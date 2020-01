El PNV activa la maquinaria electoral y espera la confirmación de Urkullu para proponerle candidato el miércoles

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Andoni Ortuzar, y la secretaria del partido, Mireia Zarate, han anunciado este jueves en Sabin Etxea que el miércoles próximo los nacionalistas iniciarán formalmente el proceso de confección de las candidaturas a las elecciones autonómicas de 2020, para las que aún no hay fecha. Voces del partido y del Gobierno dan por hecho que el actual lehendakari, Iñigo Urkullu, repetirá como cabeza de cartel y que concurrirá como en 2016 encabezando la lista de Álava, pero Ortuzar ha preferido ser cauteloso y ha dicho que el partido formulará a las bases una propuesta para su ratificación "oída la posición" de Urkullu. Igual de cauteloso se ha mostrado por el segundo proceso interno que ha activado también el PNV, el orgánico que deberá renovar los cargos de dirección del Euzkadi Buru Batzar y la propia presidencia de Ortuzar, si bien no se ha descartado para continuar.

El PNV ha destacado el buen momento histórico que vive el partido de mayor implantación en Euskadi como "líder" en todas las convocatorias electorales del último año y con estabilidad en Euskadi e "imprescindible" en la gobernabilidad de España. Además, 2020 es "un año redondo", ya que el partido conmemorará el 125 aniversario de su fundación.

Con todo, la agenda marcada por el EBB es realmente intensa desde ahora. Ya el 15 de enero se propondrán los nombres para las listas de las elecciones vascas, lo que incluirá una propuesta para lehendakari -y no parece haber 'plan B' a la de Urkullu, una fórmula que le ha dado éxitos en dos convocatorias-, otra para la presidencia del Parlamento -Bakartxo Tejeria no se ha expresado en ningún sentido sobre su continuidad- y también nombres para los en total 75 puestos, 25 por circunscripción, que se ponen en liza en unas autonómicas. Será el 7 de marzo cuando la Asamblea Nacional del PNV aprobará "definitivamente" esas candidaturas. Se ha especulado si la convocatoria electoral será cuando toca –en septiembre– o antes del verano, pero sean cuando sean los comicios el proceso interno estará ya resuelto.

El PNV, antes de que las primarias se extendieran en otras organizaciones, ya disponía tradicionalmente de un sistema de elección de candidaturas en el que participa el conjunto de la afiliación. El proceso durará 50 días, mientras que se alargará durante medio año en el caso de la renovación orgánica. En este caso, el partido no hace una propuesta y son directamente las UBB u organizaciones municipales las que hacen una propuesta de personas para dirigir el partido, un presidente y seis 'burukides'.

Por ello, preguntado expresamente por su continuidad, Ortuzar ha remarcado que en el PNV uno "no se presenta" sino que "le presentan". Tras esa primera vuelta, se celebra una segunda definitiva en las agrupaciones locales. El actual líder 'jeltzale', en el cargo desde 2013, ha indicado que será entonces, si las bases le han propuesto, cuando tomará la decisión de si aceptar o no el envite de afrontar un tercer mandato. "Estoy bien. Soy una persona de partido", ha señalado sin dar excesivas pistas. También ha añadido: "Soy partidario de la rotación. El partido tiene mucho banquillo".

La primera vuelta de las 'primarias' orgánicas se celebrará del 18 al 31 de mayo y del 8 al 17 de junio será la segunda vuelta. A partir de ahí, las asambleas territoriales elegirán por mayoría simple un candidato al EBB y ocho 'burukides'. La asamblea nacional, reunida en Bilbao los días 11 y 12 de julio, ratificará por mayoría absoluta esa decisión, ya que sus miembros elegidos tiene la obligación de votar una "traslación exacta de la voluntad de las asambleas correspondientes en la votación previa". En esa asamblea general, la VIII de este período democrático, se votarán también posibles cambios en los estatutos -Zarate lo ha limitado a meros ajustes- y las resoluciones políticas. Habrá también un "proceso participativo" en el que se sondeará a "expertos" para pulsar la realidad social.

Cerrada esa renovación del EBB, tocará el turno de las territoriales, con un par de dudas. En Álava, José Antonio Suso –que ha llevado al partido a las cotas más altas de presencia institucional y que dio continuidad al equipo de Xabier Agirre que relevó tras un fuerte enfrentamiento interno a Iñaki Gerenabarrena, cuyos colaboradores más estrechos han sido condenados por corrupción en el 'caso De Miguel'– tiene pendiente decidir si continúa o no al frente del ABB. En el caso de Gipuzkoa, con un Joseba Egibar con varias décadas al frente de la nave del GBB, las fuentes consultadas indican que no hay dudas de que el veterano 'jeltzale', representante del ala más soberanista y en su día enfrentada al aparato, continuará en las listas electorales y que ello podría trasladarse también al plano interno. Preguntado por Egibar, Ortuzar ha señalado que "no sobra nadie de los que están hoy".