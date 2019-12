Podemos y Equo arrancan 200 millones al Gobierno de PNV y PSE-EE de cara los presupuestos de 2020

El principio de acuerdo presupuestario para 2020 entre el Gobierno vasco de PNV y PSE-EE y parte de la coalición Elkarrekin Podemos (IU ya anunció que se desmarcaba) estará cuantificado en "un poquito más de 200 millones", el 1,7% de un total de 11.774 millones que manejará la comunidad autónoma, según los datos ofrecidos en rueda de prensa por Lander Martínez y el resto de negociadores, Rosa Martínez, Cristina Macazaga y José Ramón Becerra. La búsqueda de estabilidad por parte de Iñigo Urkullu en el tramo final de su segundo mandato ha elevado la minuta, ya que, por poner los números en perspectiva, el pasado año el Ejecutivo negoció con EH Bildu -sin éxito- una propuesta valorada en 142 millones de euros (38 de los cuales para un ejercicio posterior) y los dos acuerdos con el PP de principios de legislatura rondaron los 30 millones. Se da la circunstancia de que las tres áreas del Gobierno que dirigen los socialistas dentro de su coalición con el PNV manejan un presupuesto que ronda los 500 millones, un 4,28% del total.

Podemos y Equo-Berdeak tienen ya cerradas partidas por valor de 59 millones y algunos otros acuerdos políticos no estrictamente económicos. Fuentes de estas formaciones confían en que a lo largo de la semana se puedan cerrar los flecos restantes, principalmente la mejora de la renta de garantía de ingresos (RGI) más allá del 2% previsto, algo que no está confirmado aún pero que "va por buen camino" y será algo "notable" aunque no llegue al 8% inicialmente planteado. A partir de ahí, el calendario lleva a que las previsibles enmiendas de totalidad de EH Bildu y PP (apoyadas previsiblemente por IU) decaigan el 16 de diciembre y que el presupuesto definitivo sea aprobado el 27 para su entrada en vigor desde el 1 de enero. Lo hará, en todo caso, con una abstención y nunca con un 'sí', aunque es suficiente al contar el Ejecutivo con 37 de los 75 escaños. En 2019 Euskadi ha tenido prorrogadas las cuentas de 2018.

Aunque el acuerdo "no es definitivo", según se ha esforzado en remarcan Lander Martínez, sí se ha cerrado ya algunas partidas. En concreto, se ha pactado ya un incremento de 10 millones (el 80% en 2020) para infraestructuras educativas, sobre todo en centros con "alta segregación", un nuevo "fondo de capital riesgo" de 10 millones para ayudar a "empresas viables" en crisis, 15 millones en programas verdes como la renovación de furgonetas de reparto de autónomos, mapas de inundabilidad o impulso de las placas solares, 3 millones para luchar contra las violencias hacia las mujeres (y contra los menores a su cargo), 1 millón para "Elkarrekin Zaintzen", una iniciativa que "democratiza los cuidados", 20 millones para ayudas al empleo y a las comarcas más castigadas y 436.000 euros para el tratamiento de la ludopatía. Igualmente hay dos medidas sin coste económico que ya se han cerrado, como la reformulación del plan Lehen Aukera que ofrece una primera oportunidad a jóvenes y que pasará a tener un sueldo mínimo de 1.200 euros y se abrirá a autónomos o la implantación de un índice de referencia para controlar los precios de los alquileres, aunque sin posibilidad de poner límites.

Los otros 141 millones seguirán siendo negociados en los próximos días aunque el trabajo está muy avanzado. Buena parte de ese dinero recaerá en la actualización de la RGI, pero también faltan los fondos para garantizar la gratuidad total de la enseñanza, sobre todo en lo relativo a las Haurreskolak, entre otras medidas. "Estamos demostrando que somos útiles para la sociedad vasca", se ha felicitado Martínez, que presentará previsiblemente la semana próxima el resto del acuerdo. Sobre las discrepancias de IU con esta nueva estrategia posibilista, el portavoz parlamentario y líder del partido principal de Elkarrekin Podemos se ha limitado a reseñar que la coalición "será capaz de gestionar las discrepancias" internas sin mayores tensiones.