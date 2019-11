Surge una candidatura de interinos en las elecciones sindicales del Gobierno vasco, con más de un 50% de temporalidad

Si cundiera la idea de Juan Luis Ronco y cada funcionario interino del Gobierno vasco portara como él un bombín, los pasillos de Lakua se asemejarían bastante a una calle del Londres victoriano. En puertas de unas elecciones sindicales en la Administración general autonómica -sin contar Sanidad, Educación o Ertzaintza-, Ronco lidera con su sombrero de hongo una alternativa a los sindicatos tradicionales, una "agrupación" independiente creada hace unas semanas para defender de manera primordial los derechos de los interinos, que representan el 62% de toda la plantilla de Lakua, la sede central del Gobierno, y el 52% en el conjunto de la Administración autonómica. En algunas áreas concretas la cifra se eleva hasta el 80% y ya se han producido protestas.

La temporalidad es el gran mal de la Administración vasca, sólo a la altura del envejecimiento de una plantilla que obligará a renovar personal a marchas forzadas. Algunos datos son tremendamente llamativos. Sin oposiciones regulares y tirando de bolsas durante años, hay casos de personas que se están jubilando sin haber tenido una plaza fija en toda su vida laboral. Ahora mismo hay cinco personas interinas desde hace 39 años, es decir, desde que se creó la propia Administración autonómica. El mismo Ronco, el líder de candidatura nueva, llamada Interinok_taldea, lleva tres décadas sin plaza fija. Considera que España está "a la cola" de Europa en estabilidad del empleo público y que, a su vez, Euskadi lo está dentro de España. "Desde la directiva europea de 1999 ya se viene hablando de abusos en la contratación temporal", incide.

"Somos más baratos. Si me dicen que el lunes no venga a trabajar, no hay indemnización y no hay nada. Eso en la empresa privada no se produce y con los funcionarios tampoco", protesta Ronco, que demanda visibilidad para este colectivo porque "no se palpa" que más de la mitad de los trabajadores de la Administración general vasca son temporales. La principal demanda, en todo caso, es la "consolidación de todos" los puestos temporales antes de cualquier OPE que saque a concurso esas plazas y, en caso de que haya oposiciones, buscar "bases acordes con la situación de excepcionalidad".

La papeleta de Interinok_taldea competirá con la de los sindicatos tradicionales en las urnas de Lakua en los comicios de esta semana y aspiran a "entrar en la mesa de negociación". La falta de avales, sin embargo, no les ha permitido presentar una plancha en los centros de trabajo territoriales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. "Lo que nos movió es que recibíamos información de los cuatro sindicaos (ELA, LAB, UGT y CCOO) y cada uno defendía cosas distintas. Tenemos que tener voz propia", incide Ronco.