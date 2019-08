"No hay ningún peligro de listeria ni en Bilbao ni en el resto de Euskadi"

"En microbiología la probabilidad de 0 o 100 no existe, siempre hay una posibilidad, pero los productos que han provocado esta alerta de listeria se han comercializado prácticamente de forma exclusiva en Andalucía, por lo que no hay ningún peligro ni en Bilbao ni en el resto de la Comunidad Autónoma Vasca". Así lo ha explicado el jefe de seguridad alimentaria del Ayuntamiento de Bilbao, Jon Uribarri tras haber realizado una inspección alimenticia de las 'txosnas' en Bilbao, las tabernas que se colocan con motivo de la Aste Nagusia.

Uribarri ha asegurado que existe un sistema de alertas a nivel estatal y a nivel europeo comunitario en el que el momento en el que cualquier partida de alimentos genera una problemática desde el punto de vista higiénico sanitario, como hay una perfecta trazabilidad de todo lo que se vende, cada industria sabe exactamente a quién ha vendido sus productos. A partir de esa información "se sabe perfectamente los lotes afectados a qué establecimiento se han vendido". Todos los lotes afectados, ha afirmado, "ya están intervenidos y ninguno de ellos ha llegado a Bilbao".

Sin embargo, Uribarri ha incidido en que las inspecciones de sanidad tan solo se realizan a las txosnas y que los puestos clandestinos que se colocan durante las fiestas no tienen ningún tipo de control de salubridad. De esta manera, ha alertado de la peligrosidad de consumir alimentos de este tipo, ya que "no se controlan y no tienen ninguna garantía sanitaria".

La concejala de salud y consumo del Ayuntamiento de Bilbao, Yolanda Diez, quien ha acompañado a Uribarri durante la inspección sanitaria en una de las txosnas ha indicado que "no se debe tomar un bocadillo en puestos donde no haya un control sanitario porque estás jugando con la salud, y aunque pueda ser un poco más barato, realmente es caro, porque va a depender nuestra salud de lo que ingerimos".

Comparseros de la txosna Trikimailu realizando los pintxos y bocadillos Eldiarionorte.es

Hasta la fecha, la mayoría de problemáticas que suelen tener son "pequeñas incidencias que se resuelven el mismo día", como por ejemplo, "que uno de los frigoríficos se rompa y la comida que haya dentro se eche a perder", ha explicado Uribarri.

"Es fundamental tener en cuenta la temperatura de las cámaras frigoríficas que garantiza que los productos que se vayan a consumir estén en perfectas condiciones. También los aspectos de limpieza, por ejemplo, tablas de corte perfectamente limpias o que tengan un fregadero para limpiar los productos o lavarse las manos", ha señalado Diez.

Todas las txosnas son revisadas cada 24 o 48 horas durante las fiestas. Las personas que se encargan de elaborar los bocadillos o pintxos que se venden cuentan con carné de manipulador de alimentos y la mayoría ha acudido a cursos y charlas que se ofrecen el en Ayuntamiento para prepararse para eventos de este tipo.