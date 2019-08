"El silencio, no es un sí": la polémica coma en la campaña contra la violencia machista de la Aste Nagusia de Bilbao

El Ayuntamiento de Bilbao ha adelantado la difusión de la nueva imagen de la campaña contra la violencia contra las mujeres diseñada con motivo de la Aste Nagusia 2019. Sin embargo, una coma en el lema El silencio, no es un sí ha desatado la polémica en las redes sociales, donde los usuarios argumentan que esa coma entre el sujeto y el predicado rompe con el sentido de la frase que el Consistorio ha querido transmitir a la ciudadanía.

El Ayuntamiento ha puntualizado que se trata de "una imagen publicitaria que lo que pretende es incidir en la víctima". Y que el uso de esa coma está justificado, ya que su intención era dar énfasis al significado del silencio. Sin embargo, en la nota de prensa redactada por el Ayuntamiento para dar a conocer el lema de la campaña se emplea la misma frase sin el uso de esa polémica coma. El Consistorio ha avanzado que la próxima semana, cuando sea presentada formalmente la campaña, ofrecerá más detalles.

Así han reaccionado algunos usuarios de las redes sociales al ver los nuevos carteles que se repartirán por la ciudad durante la Aste Nagusia bilbaína que comienza el próximo viernes 16 de agosto:

La intención es buena. Pero no es lo mismo decir que “el silencio no es un sí” (donde “el silencio” es el sujeto) que incluir una coma, abriendo una nueva frase donde el sujeto pasa a ser el “no” que, así expresado, se dice que “es un sí”. 😱 #PonUnCorrectorEnTuVida pic.twitter.com/VSJWbmRPP5

Ayuntamiento de Bilbao. ¿Cómo se puede hacer tan mal ? ¿No saben que entre el sujeto y el verbo nunca se coloca una coma? ¿Cómo se entiende ese "No es un sí"? 'El silencio, no es un sí': Campaña contra las agresiones sexistas en Aste Nagusia. https://t.co/THO1oS6cbk

Me esta dando vueltas la cabeza, no se si el silencio es un no, es un sí, no es un sí, sí es un no... Puntúan peor que yo.