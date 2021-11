En nombre de la democracia

Alguien se cree que los intelectuales al servicio del sistema no están buscando soluciones que a la par de afrontar la crisis climática amparen y protejan el modelo económico predominante en el mundo que es el principal impulsor del incremento del efecto invernadero de los últimos años. Esos intelectuales que intenta desprestigiar a los intelectuales que defienden para una supervivencia del mayor número de seres humanos un posible cambio del modelo económico donde la austeridad ayude a remontar la situación climática actual. Los políticos sin la intelectualidad no son nada, se niegan pasarían a ser lo que en una sociedad social habían proyectado los antiguos griegos gestores imparciales y no líderes.

Estoy casi convencido que el sistema sus empresas y multinacionales ya tienen planes para poder asegurar la supervivencia de parte de la población, a los cuales se podrá acceder comprándolos o invirtiendo en su investigación y producción.

Los sectores intelectuales científicos y tecnológicos alejados de la política y del sistema económico solicitan la implantación de un modelo basado en la austeridad del consumismo desbocado, del coleccionismo de artilugios innecesarios y de la acumulación de propiedades, ruegan hacer desaparecer esa maldita costumbre de pensar que pagando se justifica la contaminación, que pagando no hace falta cambiar de costumbres o de hábitos para disminuir la las emisiones tóxicas o la explotación de la piel del planeta.

La crisis del covid-19 parece que haya sido la antesala del modelo a seguir ante la inminente mutación del planeta, tras la grave herida que el ser humano ha infligido en su piel, seguro que el sistema y los gestores políticos piensan en la democrática manera que la humanidad ha mercantilizado con las vacunas tanto a nivel económico como emocional, considerando que los primeros beneficiarios de las soluciones mercantiles sean los mismos sectores de la población que con su comportamiento, con su sistema de vida, han contribuido al calentamiento global, señalando y estigmatizando a los que están en contra o los que proponen soluciones alternativas.

Todo es democrático en nuestro mundo occidental todos los que deciden nos dicen que son demócratas, hombres justos, que sin embargo siguen las tácticas de un modelo que juega a favor de corporaciones impersonales donde los números marcan las tendencias y las prioridades.

Democracia es, sin ir muy lejos, enriquecerse a partir del frío de la población, anular bajada de impuestos a las rentas bajas, es no devolver el dinero del "pueblo" por parte de las corporaciones bancarias que se han enriquecido comprando y despidiendo trabajadores a precios irrisorios entidades rescatadas, democracia es un señor por derecho de nacimiento se pueda saltar el Artículo 14 de la Constitución: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social. Democracia es así hasta el infinito en norte global...

Lo que se hace en nombre de la democracia cuando no prioriza la igualdad de abajo arriba pierde la sustancialidad primaria de la palabra, no se actúa con democracia se actúa con el poder del voto que es siempre minoritario y parcial sin contar al resto de ciudadanos o seres humanos a los que las decisiones afectan. Porque las autoridades que administran la sociedad son parciales no imparciales.

Este es el modelo de sociedad que queremos para el futuro? De esta manera occidente, el sistema sus elites "salvarán" a "los suyos" y a unos cuantos que generen plusvalía para poder mantener su estilo de vida...

Democracia debería ser debatir, dialogar, investigar inventar para que todos seres humanos salgan beneficiados, no como en el último siglo que gran parte de los descubrimientos tecnológicos van de la mano de la investigación militar, de las banderas o las patrias, cuando lo que hay es un "mundo" .