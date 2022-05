¿Es el feminismo 'una amenaza' para los hombres y su identidad? Más datos de opinión pública

Esta entrada es una continuación de la publicada hace dos semanas con el mismo título. Si no tuviste oportunidad de leerla, puedes acceder a ella es este enlace. En esa entrada hago un primer análisis de la opinión pública sobre si el feminismo (o al menos algunas de sus corrientes) es percibido como una amenaza para los hombres y su identidad. El análisis se basa en datos de encuesta de cuatro países: España, Francia, Suecia, y Estados Unidos. Mostré que la proporción de personas que consideran el feminismo como una amenaza es bastante elevada en general, especialmente en Francia y en España, aunque algo menos en Estados Unidos y Suecia. Una cuestión clave que también emergía con fuerza es que la percepción de que el feminismo puede ser una amenaza no es exclusiva de los hombres. En España, más de un 40% de las mujeres están de acuerdo con que el feminismo amenaza a los hombres y a su identidad.

El análisis que presento hoy complementa el anterior de dos maneras. Primero, examina el perfil sociológico de las personas que perciben el feminismo como un movimiento amenazante para la identidad masculina. En concreto, evalúo la relación entre la edad o el nivel educativo de las personas y su opinión sobre el feminismo. Segundo, analizo también el perfil ideológico y partidista de las personas que tienen una visión del feminismo como movimiento antagonista contra los hombres.

Como nota técnica, los datos proceden de una encuesta realizada en septiembre del año pasado en los cuatro países mencionados anteriormente. La encuesta se enmarca dentro de un proyecto de investigación financiado por la Agencia Estatal de Investigación (proyecto CSO2017-89847-P) y que tiene a Luis Ramiro, profesor titular de la UNED, como investigador principal. El cuestionario fue diseñado tanto por Luis Ramiro, como por Sebastián Lavezzolo (UC3M) y por mí mismo. En el cuestionario incluimos varias preguntas para observar si las personas entrevistadas tienen “cultural anxiety”, es decir, si perciben amenaza ante los cambios culturales que viven las sociedades desarrolladas. Una de estas preguntas se refiere al feminismo. El enunciado de esta pregunta fue el siguiente:

“¿Cuál es tu grado de acuerdo con la frase “Algunas corrientes del feminismo son una amenaza para los hombres y su identidad“?

Las respuestas a esta pregunta se expresaban utilizando una escala de 0 a 10 donde significa “no estoy en absoluto de acuerdo” y 10 “estoy totalmente de acuerdo”.

Para facilitar la interpretación de los datos, consideramos que aquellas personas cuya respuesta está entre el 0 y el 4 no consideran el feminismo como amenaza, mientras las que dan una respuesta entre el 6 y el 10 sí perciben esa amenaza.[1] El Gráfico 1 presenta la proporción de personas que perciben el feminismo como amenaza en función de su edad, y dividiendo la muestra entre mujeres y hombres. Los datos indican que la edad funciona de manera muy diferente entre hombres y mujeres. En el caso de ellas, el patrón es muy claro: Cuanto mayor la edad, más probabilidad de pensar que algunas corrientes del feminismo amenazan a los hombres y su identidad. Solo un 20% de las mujeres de 18 a 24 están de acuerdo con esa afirmación. Esa proporción sube a algo más del 50% para las entrevistadas de 35 a 44 años y alcanza el máximo del 70% para mujeres con 55 años o más. La divergencia de opinión entre las más jóvenes y las más mayores, pues, es mayúscula: ¡50 puntos porcentuales!

Entre los hombres entrevistados se encuentran diferencias en función de su edad, pero no son ni mucho menos tan marcadas. El menor porcentaje de acuerdo se da entre los hombres más jóvenes, pero incluso en este caso el porcentaje supera el 40%. Este porcentaje alcanza su máximo (62%) entre los hombres de 35-44 y se estabiliza alrededor de 58% para entrevistados de 45 años o más.

Estos datos plantean (al menos) dos preguntas muy relevantes. ¿Por qué la edad influye en las opiniones sobre el feminismo de manera mucho más clara entre las mujeres que entre los hombres? En segundo lugar, si bien son las mujeres de más edad las más propensas a ver el feminismo como un movimiento que ataca a los hombres y su identidad, en el caso de los hombres esto se da entre los de mediana edad (35-44) y no entre los más mayores. ¿Por qué es esto así?

Gráfico 1 Percepción del feminismo como amenaza para los hombres y su identidad. Por sexo y por grupos de edad.

Pasemos ahora a la relación entre el nivel educativo alcanzado y la opinión sobre el feminismo. El Gráfico 2 muestra este análisis. Como podemos ver, existe una relación clara entre nivel educativo las mujeres entrevistadas y su percepción sobre el feminismo. Más de la mitad de las entrevistadas con estudios primarios o inferiores (un 55%) cree que hay vertientes del feminismo que amenazan a los hombres y su identidad. Esta proporción disminuye de manera progresiva conforme aumenta el nivel de los estudios alcanzados. Así, entre las mujeres con un grado universitario, el porcentaje cae al 40%, y entre aquellas que tienen un título de posgrado, la proporción es aún menor, un 36%.

Para los hombres, en cambio, no se da en absoluto esta relación entre nivel educativo y evaluación del feminismo. La percepción ­del mismo como amenaza no solo no disminuye con la educación, sino que más bien podría incluso aumentar. Así, mientras un 50% de los hombres con estudios primarios están de acuerdo con la afirmación de que “algunas corrientes del feminismo son una amenaza para los hombres y su identidad”, ese porcentaje aumenta al 57% entre entrevistados con título de secundaria y se mantiene estable entre hombres con estudios universitarios. Estos resultados, de nuevo, plantean cuestiones de gran calado: ¿Por qué las mujeres con nivel educativo alto tienen una visión más generosa hacia el feminismo, pero no así los hombres con nivel educativo similar? ¿Por qué los hombres con mayor estatus educativo perciben una mayor amenaza en el feminismo que los de menor estatus educativo?

Gráfico 2. Percepción del feminismo como amenaza para los hombres y su identidad. Por nivel educativo máximo alcanzado y sexo de la persona entrevistada.

¿Y cuál es la relación entre la ideología o la preferencia partidista de las personas y su visión sobre el feminismo? Los dos siguientes gráficos nos dan algunas claves. El Gráfico 3 muestra la opinión sobre el feminismo en función de la ideología de la persona entrevistada. Como puede verse, aquí la relación entre ideología y percepción funciona de manera parecida para mujeres y para hombres. Cuanto más conservadora la ideología, mayor es el grado de acuerdo con la idea de que ciertas corrientes del feminismo suponen una amenaza para los hombres. Así, solo un 21% de las mujeres de izquierdas y un 31% de los hombres de esta ideología perciben una amenaza. Entre las personas de centro, los porcentajes son mucho más altos: un 50% de mujeres y un 65% de los hombres. Por último, la percepción del feminismo como una amenaza es muy amplia entre las personas de derecha. El acuerdo alcanza el 71% de las mujeres y el 89% de los hombres. Observamos claramente pues cómo existe una correlación muy importante entre ideología y opinión sobre el feminismo. Eso puede explicar, en parte, que el feminismo y sus reivindicaciones estén tan politizados y generen respuestas políticas tan viscerales en estos últimos tiempos.

Gráfico 3. Percepción del feminismo como amenaza para los hombres y su identidad. Por ideología y sexo de la persona entrevistada.

Para concluir el análisis, presento las opiniones sobre el feminismo en función del partido al que la persona entrevistada votaría si hubiera elecciones al día siguiente. Esta información aparece en el Gráfico 4. Podemos ver cómo la percepción del feminismo como amenaza aumenta cuanto más a la derecha si sitúa el partido, y esto ocurre claramente tanto para hombres como para mujeres. Así, apenas un 25% de los partidarios de Unidas Podemos y otras opciones de izquierda[2] están de acuerdo con que el feminismo amenace a los hombres y a su identidad. En cambio, esa opinión es compartida por un 81% de las votantes de VOX y por un 92% de los hombres que apoyan a este partido.

Además de la fuerte correlación entre ubicación del partido y opinión de sus votantes sobre el feminismo, cabe señalar varios puntos interesantes. Primero, hay más acuerdo entre hombres y mujeres que votan a partidos de izquierda que entre hombres y mujeres que apoyan a partidos del centro-derecha en adelante. Así, la diferencia entre hombres y mujeres que votan a Podemos y otras opciones cercanas es muy pequeña: solo 4 puntos porcentuales (25% de mujeres y 29% de hombres). Para el PSOE, la diferencia es aún menor, solo 2 puntos porcentuales (29% de mujeres y 31% de hombres). Para los partidos de derecha y de extrema derecha, la diferencia es superior: 12 puntos porcentuales para el PP (70% de mujeres y 82% de hombres) y 11 puntos para VOX (81% de mujeres y 92% de hombres). La mayor divergencia se da en el electorado de ciudadanos. Mientras que solo una minoría de mujeres cercanas a Cs consideran el feminismo como amenaza (44%), la proporción aumenta nada más y nada menos que a tres de cada cuatro hombres próximos a Cs.

Otro punto relevante es que hay mayor acuerdo sobre esta cuestión entre los partidarios de las izquierdas que entre los que apoyan a opciones conservadoras. Centrémonos por ejemplo en los hombres: Entre los que votan a Unidas Podemos y los que votan al PSOE apenas hay diferencias de opinión: perciben amenaza solo un 29% de los primeros y un 31% de los segundos. Las diferencias son sustancialmente mayores entre quienes apoyan a los partidos a la derecha del espectro: Hay 10 puntos porcentuales de diferencia entre los hombres que votan PP y los que votan VOX, un 82% y un 92%, respectivamente.

Gráfico 4. Percepción del feminismo como amenaza para los hombres y su identidad. Por partido al que se votaría y sexo de la persona entrevistada.

En conclusión, los análisis de la opinión pública española nos dan varias indicaciones relevantes. En primer lugar, la percepción de que ciertas corrientes del feminismo son una amenaza para los hombres está muy extendida en nuestra sociedad. Especialmente entre los hombres, pero no sólo. Como mostraba en el post de hace dos semanas, un 40% de las mujeres entrevistadas también comparten esa opinión. En segundo lugar, hoy muestro cómo existe una relación fuerte entre la opinión sobre el feminismo y la edad o el nivel educativo, pero, y esto es clave, sólo entre las mujeres. La percepción de los hombres sobre el feminismo como amenaza es más transversal. Cambia menos en base a la educación o la edad. En tercer lugar, existe una correlación clara entre la ideología y el partidismo de las personas y su evaluación de la relación entre el feminismo y la identidad masculina.

Estos datos dejan muchas preguntas abiertas y sugieren cuestiones muy relevantes, tanto para el debate social como para la investigación académica. Estamos todxs convidadxs a estas tareas. Del resultado de ellas depende mucho de cómo sea la vida social en los próximos años.

[1] En este grupo se incluyen menciones a “Podemos”, “Unidas Podemos”, “En Comú – Podem”, “Izquierda Unida”, “Más País”, o “Compromís”.

[2] Los que se ubican en el 5 consideramos que no tienen una opinión definida y los excluimos del análisis.