Albert Rivera traslada al rey su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez y descarta una abstención en segunda vuelta

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha regresado del Palacio de la Zarzuela donde esta tarde ha confirmado al rey Felipe VI que su partido va a votar 'no' a la investidura de Pedro Sánchez. "Le he explicado a Don Felipe lo mismo que ya dije en Moncloa tras reunirme con Sánchez, que si Ciudadanos no podía gobernar, asumiríamos el resultado como demócratas. No apoyaremos la investidura pero haremos oposición firme al Gobierno pero leal a España y a los españoles, defendiendo nuestro programa y nuestras reformas", ha señalado Rivera en su comparecencia en el Congreso.

"Ciudadanos es un partido de Estado", ha sentenciado, para añadir que a partir de ahora "vamos a vigilar al Gobierno para que no suba impuestos, no machaque a las familias y a la clase media trabajadora, no pise ninguna línea roja de la Constitución y no haga concesiones al nacionalismo". Después ha aclarado que pese a su 'no' rotundo a Sánchez están abiertos a alcanzar pactos de Estado con el Gobierno y los demás grupos de la Cámara.

"Le pido al señor Sánchez que forme cuanto antes Gobierno, que no se demore, porque sin Gobierno no hay legislatura ni sesiones de control", ha señalado.

Rivera ha sido preguntado por si estaría dispuesto a plantearse una abstención en la segunda vuelta de la investidura como él está pidiendo a los socialistas en Navarra "para que puedan gobernar Ciudadanos y UPN" —que junto al PP concurrieron en la coalición Navarra Suma— al haber sido "la fuerza constitucionalista más votada".

Sin embargo, Rivera ha descartado esa opción arremetiendo contra el PSN por estar intentando pactar con Bildu en la Comunidad Foral. "Es extremadamente grave que se planteen pactar con Bildu para impedir un gobierno constitucionalista", ha lamentado. "Sánchez no puede ser el salvavidas de Bildu y de los nacionalista", ha afirmado, insistiendo en que el PSOE debería abstenerse en Navarra para que gobierne Navarra Suma. "Es una cuestión de Estado", ha zanjado, exigiendo al líder del PSOE "que deje de marear la perdiz" y "no torpedee" esa posibilidad.

Rivera también ha criticado a Javier Esparza, su propio socio electora en Navarral, por ofrecerse a abstenerse en la investidura de Sánchez para evitar que su Gobierno dependa de los independentistas y nacionalistas, invitando al PSN a hacer lo mismo en la Comunidad Foral con navarra Suma. Aunque Rivera ha reconocido que UPN tiene "autonomía" política, ha recalcado que Navarra no puede usarse para "cambiar cromos".

El líder de Ciudadanos ha sido preguntado por los pactos que se están negociando estos días, pero se ha escudado en que después de su visita al rey, "por respeto" no iba a hablar de ellos, aunque sí ha confirmado que su "socio preferente" es el PP para configurar gobiernos "liberales, limpios y constitucionlistas". "Vamos a darnos unos días y ya anunciaremos entonces los pactos", ha pedido a los periodistas.

"Más que hablar hay que trabajar y que los españoles vean que ponemos en marcha el país", ha añadido, sin querer contestar a si se sentará con Santiago Abascal en el caso de que el líder de Vox le llame para pedírselo.

Rivera ha vuelto a centrarse en la invstidura. "Yo no puedo formar Gobierno. Sánchez tiene mayoría, tiene a sus socios podemitas y nacionalistas. Pues que forme cuanto antes Gobierno", ha conminado Rivera, para insistir en que "España necesita una oposición distinta a la que han hecho PP y PSOE, que no han sido nada constructivos en los asuntos de Estado".