Álvarez de Toledo se siente respaldada por Casado pese a sus salidas de tono y repite: "Iglesias es el hijo de un terrorista"

"Sí, me siento respaldada por la dirección de mi partido". Con estas palabras se ha expresado este martes la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, una semana después de que su acusación al padre del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, al que llamó "asesino" en el Pleno de la Cámara, generara una nueva polémica interna en las filas populares, por el descontento de distintos dirigentes ante las continuas salidas de tono de la portavoz parlamentaria.

"Desde antes de ser nombrada portavoz fui objeto de comentarios sobre mi persona o actitudes para el cargo. No me interesaron nada entonces, no influyeron en mi nombramiento como portavoz. No me interesan ahora. No creo que influyan en mi cese como portavoz", ha remarcado Álvarez de Toledo en rueda de prensa, que ha puesto en valor la "buena relación" que le une al líder del PP, Pablo Casado, y que ha asegurado que en ningún caso ha puesto su cargo a disposición del partido por la polémica con Iglesias.

"No he recibido de él crítica ni discrepancia alguna", ha dicho, sobre el presidente de su partido, antes de remarcar que nunca ha pensado en dejar su cargo en la última semana.

La portavoz de los populares en el Congreso, que el miércoles señaló que sería la "primera y única vez" que acusaba al padre de Iglesias de "terrorista", ha vuelto a repetir la acusación en los mismos términos. "Esa frase no es un insulto, son hechos objetivos. Yo soy marquesa, hija de un marqués, y él es el hijo de un terrorista. Esto no es un insulto", ha recalcado. También ha asegurado que no se siente responsable del clima de la crispación que vive la política, y ha considerado que son "los hechos", como la moción de censura contra Mariano Rajoy, los que han generado la crispación.

Álvarez de Toledo ha reclamado por ello su "derecho" a "decir la verdad" al considerar que el padre de Iglesias es un "terrorista" por haber militado en el FRAP. La portavoz del PP ha revelado que ayer mantuvo una reunión con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en la que le pidió una vez más que mantenga en el diario de sesiones la expresión "es usted el hijo de un terrorista" que le lanzó al vicepresidente segundo. Si Batet mantiene su intención de retirarla, Álvarez de Toledo ha dicho que se plantea acudir incluso al Tribunal Constitucional.

Respecto a las críticas internas que recibió por su incendiaria intervención de la semana pasada, Álvarez de Toledo ha agradecido al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, "que se haya identificado públicamente y diga que no le parece bien" su intervención. Feijóo pidió menos "espectáculos" en el Congreso. "No comparto su valoración, ni su visión del debate. Entiendo que no le gusten algunas de mis intervenciones, como él entenderá que no me gusten algunas de sus intervenciones", ha zanjado.

Sobre la crispación, la portavoz del PP en el Congreso ha asegurado que el Ejecutivo es "el Gobierno más ultra y radical de la democracia" que "viene a crispar el orden constitucional". "Nunca antes se había gobernado con un partido como Podemos, marginal y radical", ha dicho. "La acusación de crispación es una vieja mordaza con la que el Gobierno pretende silenciar a la oposición. El Gobierno esparce radicalidad y crispación, la oposición denuncia y el Gobierno acusa a la oposición de crispar", ha denunciado.