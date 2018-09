Borrell asegura que "el Estado no va a perder el combate" contra el discurso independentista en el extranjero

Pedro Sánchez eligió a Josep Borrell como ministro de Exteriores, Cooperación y UE, entre otras cosas, para que llevara al extranjero un discurso de defensa del constitucionalismo español frente al independentista. A juicio del ahora presidente del Gobierno, Mariano Rajoy había hecho una dejación de funciones al no encarar la diplomacia independentista que hacía la Generalitat. De hecho, Sánchez inició una gira por Europa cuando aún estaba en la oposición.

Pero no es lo mismo la maquinaria de Moncloa que la de Ferraz. Borrell ha admitido que invierte "tiempo y energía" en en recuperar la imagen de España en el exterior "seriamente dañada" por la Generalitat, según ha expresado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

"El Estado no va a perder este combate", ha vaticinado el ministro, que ha presumido de que "algún éxito" ha tenido en su corto mandato. Borrell ha puesto como ejemplo las palabras del secretario general del Consejo de Europa con las que dio "un respaldo total a España" frente al independentismo y, en concreto, a la actuación de la justicia ante las acusaciones de que en este país hay presos políticos. "Ese mensaje no ha trascendido tanto como si hubiera sido otro", ha lamentado.

El titular de Exteriores ha señalado que "en los próximos días" presentará el recurso contra la apertura de embajadas catalanes en el extranjero. El Gobierno reitera, no obstante, que el problema en esta ocasión se trata de una cuestión de forma porque no solicitaron previamente la autorización para poder abrir esos centros.

Borrell ha reconocido que en Catalunya le consideran un "traidor", por parte ahora de los "dos bandos": "Ya me voy acostumbrando, me lo dicen en varios idiomas", ha bromeado. Así ha contestado cuando le han preguntado por Venezuela. El ministro ha defendido su conversación con su homólogo venezolano, que también ha suscitado críticas, para encontrar "soluciones dialogadas". "¿Por qué con China sí y con Venezuela no?", se ha preguntado el jefe de la diplomacia, que ha insinuado que también se cuestiona que tenga relación "con algún país del Golfo", en referencia a Arabia Saudí. En el caso de los migrantes venezolanos, Borrell ha explicado que tiene la orden de Sánchez de "aumentar" el número de visados para el asilo, aunque no ha dado una cifra.

Respecto al Comisionado de la Marca España, ha asegurado que tiene previsto dotarle de más recursos para potenciarlo y ha criticado que Rajoy lo pusiera en marcha sin estructuras ni fondos. Borrell no ha desvelado a quién pondrá al frente aunque ha dado por hecho que no mantendrá al frente a Carlos Espinosa de los Monteros, a quien ha agradecido su labor.