El Gobierno pide a Iglesias que abandone el "tacticismo" y le emplaza a hablar de "políticas"

El Gobierno rechaza por el momento la última oferta que ha hecho Pablo Iglesias: someter en julio a votación un acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y replantearse su postura si el Congreso lo rechaza. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha pedido al secretario general de Podemos que abandone el "tacticismo" y le ha emplazado a hablar de "prioridades" sobre políticas.

Calvo ha reconocido que Pedro Sánchez sigue instalado en su propuesta de un Gobierno de cooperación que deje para Unidas Podemos puestos secundarios de la Administración pero fuera del Consejo de Ministros y ha asegurado que no ha obtenido una respuesta del grupo confederal. No obstante, Sánchez e Iglesias se reunieron la semana pasada y constataron que sus posiciones siguen alejadas.

La vicepresidenta ha dicho que Iglesias debe "anteponer" la discusión sobre las políticas y leyes que se deberían impulsar esta legislatura frente a otro tipo de "tácticas" o "estrategias": "Como Gobierno en funciones y Grupo Parlamentario Socialista cualquier asunto relativo a poder tener Gobierno en julio no pasa por tácticas, pasa por la sinceridad, por la seriedad de anteponer objetivos políticos (...) antes que otro tipo de estrategias".

"Queremos escuchar qué prioridades hay de leyes, de calendario, queremos hablar de política, como es lógico –ha continuado la vicepresidenta–. A partir de ahí pensamos que pueden participar en una Administración y en decisiones políticas, pero el presidente hizo una oferta a la que no hemos tenido respuesta".

Sánchez se enroca, por tanto, en el Gobierno de Cooperación, que para Iglesias es insuficiente y reclama una coalición. "No sumamos con ellos, tenemos que hablar con otros grupos", ha reiterado Calvo. No obstante, los potenciales aliados del PSOE (PNV, Compromís y ERC) no se oponen a que Unidas Podemos forme parte del Ejecutivo.

Precisamente la oferta que Iglesias ha trasladado a través de un artículo en el periódico La Vanguardia es que en la investidura prevista para la cuarta semana de julio se someta a votación un "acuerdo integral de gobierno de coalición" y que, si fracasa como aseguran los de Sánchez, Unidas Podemos se compromete "a revisar" su posición. "No es cuestión de estrategias, de cada uno mirando sus propios intereses", ha sido la primera respuesta de los socialistas a través de Calvo.

El ofrecimiento de Iglesias llega el día después de que Sánchez fijada la fecha de la investidura con el convencimiento de que eso provocaría cambios en las posiciones de los demás y cuando el PSOE tiene que anunciar cuándo pretende sentarse de nuevo con el resto de líderes en la ronda de contactos que tiene prevista. Será entonces cuando Sánchez e Iglesias tendrán que abordar cara a cara el nuevo planteamiento. El líder de Unidas Podemos ha dejado ahora le pelota sobre el tejado del presidente en funciones.