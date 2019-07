Calvo asegura que han ofrecido a Unidas Podemos "áreas muy atractivas" para hacer "políticas sociales y de izquierda"

La negociación entre PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición y que permita investir a Pedro Sánchez como presidente esta misma semana permanece abierta. La vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, ha querido dejar claro este martes que las líneas con el partido de Pablo Iglesias permanecen abiertas y ha insistido en que la oferta que han realizado los socialistas a sus futuros socios es "razonable" y "respetuosa" con el grupo confederal.

También ha señalado que en las negociaciones para Podemos era relevante "que una persona importante en su liderazgo estuviera en un rango importante en el Gobierno, y fue aceptado", en clara alusión a una posible vicepresidencia de la portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero.

Ante la especulación de qué ministerios han ofrecido a Unidas Podemos y después de que ayer Iglesias acusara al PSOE de haberles ofrecido carteras menores, Calvo ha querido dejar claro que lo que han propuesto a la formación confederal es que asuman "áreas muy atractivas" para poder poner en marcha "políticas sociales y de izquierda".

"Nos hemos sentado desde el primer momento con la mejor voluntad de proponer, ceder, aceptar e ir avanzando", ha asegurado Calvo en una comparecencia ante la prensa en el Congreso, donde se celebra la segunda sesión del pleno de investidura de Sánchez.

La vicepresidenta del Gobierno ha remarcado que su partido ha querido realizar las negociaciones "de la manera más discreta posible". Por eso ha criticado que Iglesias diera ayer datos de las conversaciones durante su intervención en el hemiciclo. "Nos pareció que ayudaba poco la postura del señor Iglesias, nos sorprendió un poco que esa fuera la intervención, que respetamos pero que colocó así la situación".

"Hoy tenemos que finalizar el debate e ir a la votación. Pero con 123 escaños, lejos de la mayoría absoluta, no hay posibilidad de investidura del presidente Sánchez. Todo el mundo tendrá que asumir si llevamos al país a un no Gobierno y que los ciudadanos se vean abocados a nuevas elecciones. Por nuestra parte no va a ser", señalaba.

"Hemos hecho propuestas razonables, siempre respetuosas y siempre respetables", ha recalcado. "No hay elementos decorativos, solo hay elementos importantes de la política", añadía, para recordar que su propuesta a Unidas Podemos "se ha ido moviendo en función de las horas".

El Gobierno en funciones pide, no obstante, un "punto de tranquilidad" para poder proseguir en las negociaciones con un "presidente investido". "Seguimos dispuestos a hablar en la medida de que las dos partes tengamos la misma disposición", ha dicho

Calvo ha explicado que ayer llamó al negociador del partido de Iglesias, Pablo Echenique, por la mañana para ver qué respondía a la "última propuesta" del PSOE, pero ha lamentado que su interlocutor decidiera "volver a empezar desde el principio" de las negociaciones.

Ante su oferta, que no ha revelado, ha querido incidir en que "el PSOE no tiene políticas decorativas nunca" y que "la propuesta del domingo sigue en lo alto de la mesa". "Nos gusta negociar de manera razonable lo que significa estar medio contentos y medio tristes, que no haya ni vencedores ni vencidos. que todos estemos dispuestos a negociar", ha remachado.