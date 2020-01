La consejera canaria Carolina Darias, nueva ministra de Política Territorial y Función Pública

Una militante socialista con experiencia en la política autonómica en un Gobierno de marcado perfil técnico para hacerse cargo de las relaciones con las comunidades y la administración territorial. La consejera canaria Carolina Darias será la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, según han informado fuentes gubernamentales a eldiario.es.

Darias es la actual responsable de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias –con lo que Sánchez suma otro perfil más enfocado a la economía para la coalición que se reunirá por primera vez este martes–. La futura ministra de Política Territorial, funcionaria de carrera en Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Administración Pública de Canarias, lleva años en la primera línea política de la comunidad.

En 2015 fue elegida presidenta del Parlamento regional, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese puesto. Tras la victoria del PSOE en las elecciones del 26 de mayo, el actual presidente Ángel Víctor Torres la designó consejera de Economía, a pesar de que no había concurrido en las listas en ninguno de los procesos electorales.

Pero su andadura en política se remonta a hace 20 años cuando comenzó como concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas. Después fue subdelegada del Gobierno en Las Palmas (2004 al 2008) y en las elecciones de ese año fue en las listas al Parlamento, donde el PSOE la designó portavoz de Sanidad. De nuevo volvió por un corto periodo de tiempo a la política local como directora de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Las Palmas hasta que José Luis Rodríguez Zapatero la nombró Delegada del Gobierno en Canarias, un cargo que desempeñó entre 2008 y 2011. Al finalizar esa etapa, fue designada consejera y portavoz del Cabildo de Gran Canaria.

Darias será una de las pocas ministras –además de Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Salvador Illa y, en menor medida, María Jesús Montero e Isabel Celaá– con vida orgánica del PSOE a sus espaldas. En su etapa como portavoz del cabildo, formaba parte de la Ejecutiva de Alfredo Pérez Rubalcaba como vocal y, en 2014, pugnó sin éxito por la candidatura a la presidencia regional. La vencedora fue la 'madinista' Patricia Hernández –uno de los pocos casos en los que la línea oficial de Pedro Sánchez no se impuso en los comicios internos. En Ferraz reconocen que la federación canaria es compleja.

Como titular de Política Territorial y Función Pública, Darias será la responsable de las administraciones del Estado y, especialmente, de las relaciones con las comunidades autónomas. Le corresponderá seguir con el diálogo con Catalunya a través de la comisión bilateral que se activó en el verano de 2018 tras la llegada de Sánchez a Moncloa y que volvió a entrar en standby tras la ruptura del diálogo con la Generalitat que provocó el adelanto electoral del 28 de abril.

Sus deberes: mejorar la relación Estado-autonomías

No obstante, el grueso de la negociación política se llevará a cabo en la mesa de gobiernos que PSOE y ERC han pactado y para la que Quim Torra pone como condición previa un encuentro con Sánchez que en Moncloa han aceptado. La composición de esa mesa está aún por determinar, pero en la pasada legislatura fue Carmen Calvo quien pilotó en buena medida las relaciones con el Govern a través del vicepresidente catalán, Pere Argonès, en detrimento de Meritxell Batet, a quien el presidente había designado ministra de Política Territorial precisamente como guiño a Catalunya. No obstante, no será ella quien traspase la cartera a Darias porque tras su marcha a la presidencia del Congreso fue el ministro Luis Planas quien asumió sus competencias.

La primera medida que llevará a cabo como ministra de Función Pública será la subida del sueldo de los funcionarios que el Gobierno en funciones no quiso llevar a cabo en el último Consejo de Ministros, pero que ya está preparado incluso para ser aplicado con efectos retroactivos.

El acuerdo programático para el futuro Gobierno de coalición rubricado entre Sánchez y Pablo Iglesias apenas da unas pinceladas en lo concerniente a la administración pública, pero sí se compromete a una "actualización del Estado autonómico" que recaerá en buena medida en Darias. Así, el texto le pone algunos deberes como la mejora de la colaboración y la coordinación entre el Estado y las comunidades a través de un impulso a los órganos multilaterales (como la Conferencia de Presidentes o las sectoriales), la clarificación de las competencias o la transferencia de algunas de ellas. Esos son algunos de los retos que la política canaria Carolina Darias tendrá por delante en el departamento de Política Territorial y Función Pública.